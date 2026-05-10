HABER
YT: Yayın Tarihi: 10.05.2026 16:12 10 Mayıs 2026 16:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.05.2026 16:14 10 Mayıs 2026 16:14
Okuma Okuma:  1 dakika

Tamer Karadağlı, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı

Karadağlı, "Üç kıtadan gelen tiyatro topluluklarını Antalya'da bir araya getirirken, aslında yalnızca oyunları değil, kültürleri, duyguları ve hikayeleri de buluşturuyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf:AA

Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda açılış oyunu öncesinde konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, şöyle dedi:

”Bugün burada sadece bir festivalin açılışını yapmıyoruz. Bir hayali, bir tutkuyu ve binlerce yıllık bir mirası yeniden ayağa kaldırıyoruz. 'Tiyatro varsa, Antalya bir sahnedir' diyerek çıktığımız bu yolda 16. kez perdelerimizi büyük bir gururla ve coşkuyla aralıyoruz."

Karadağlı, "Üç kıtadan gelen tiyatro topluluklarını Antalya'da bir araya getirirken, aslında yalnızca oyunları değil, kültürleri, duyguları ve hikayeleri de buluşturuyoruz" dedi.

BirGün’ün haberine göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, konuşması sırasında seyirciler tarafından yuhalandı.

Haber Yeri
İstanbul
tamer karadağlı devlet tiyatroları
