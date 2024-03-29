Tamer Karadağlı Bakanlığa ait binayı belediyenin sanarak bakımsızlığını eleştirdi

Geçen ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atadığı oyuncu Tamer Karadağlı, Kültür Bakanlığı'na bağlı binayı belediyeye ait sanıp bakımsızlığını eleştirdi.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Karadağlı, binanın önünden şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda Antalya'dayım. Devlet Tiyatroları ve Opera Balenin olduğu Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeyim. İnanılır gibi değil. Devlet Tiyatroları ve Opera işte böyle bir binada olmak zorunda mı! Belediye hiçbir şey yapmamış. Sanki savaştan çıkmış gibi bina. Devlet Opera ve Tiyatro binası rezalet durumda. Utanç kaynağı. Belediye hiç görmüyor mu acaba bunu?" dedi.

Erdoğan, Tamer Karadağlı'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek de, Halk TV'de katıldığı bir programda, "Bilmiyorsanız sorsaydınız. 2006 yılından bu yana Devlet Tiyatrolarının sorumluluğunda. Yapım, onarım, tadilat sorumluluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na aittir. Sayın Genel Müdür demek ki uyuyor, haberi yok" dedi.(AÖ)