Tamer Karadağlı'yı eleştiren oyuncu Alacacı'nın "telefonuna el konuldu, özür dilemeye zorlandı"

Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu Gaye Filiz Alacacı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına yaptığı suç duyurusunda "Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı eleştirdiği için Karadağlı’nın 'danışmanı' Görkem Ali Kaya tarafından üç saat boyunca bir odada alıkonularak, sorguya çekildiğini, kendisini görüşmeye çağıran Özel Kalem Müdürü Ali Ceyhan'ın da telefonuna el koyduğunu" ileri sürdü. Alacacı, Karadağlı, Kaya ve Ceyhan haklarında "hürriyeti tahdit, görevi kötüye kullanma ve haberleşmenin engellenmesi” suçlarından soruşturma başlatılarak, dava açılmasını istedi.

Arka plan

Alacacı'nın Özel Kalem Müdürü Ceyhan tarafından DT Genel Müdürlüğüne çağrılması, oyuncunun Karadağlı’nın, Hürriyet Gazetesi'ni ziyareti sırasında sarf ettiği sözleri sosyal medyada eleştirmesinin ardından geldi.

Karadağlı 13 Eylül'de Hürriyet Gazetesi'ni ziyareti sırasında başka konular arasında DT oyuncularının çalışmalarına da değinmişti.

"Lale Devri" Tamer Karadağlı, Hürriyet ziyaretinde çalışanlarla "[...] Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama ‘ben oyuncuyum’, ‘ben tiyatrocuyum’ demesi doğru gelmiyor. Çalışmayacaksanız ‘istifa edin’ diyorum. Hakkaniyetli olmaya çok özen gösteriyorum. Birçok arkadaşımıza, ‘gidin dizi-filmlerde oynayın, para kazanın, görünür olun, isminiz marka değeri taşısın’ diyorum. Bunu destekliyorum. Herkese de izin veriyorum. Ama sözleşmelerinde ‘asli görevinizi aksatmamak’ kaydıyla. Bazı oyuncularımız 15 sene boyunca oynamamış. Dışarıda dizi çekiyor, kendi özel tiyatrosu var, maaş alıyor ama çalışmıyor. Bunlar istifa ettiler. Lale devri bitti. Sayıları çok fazla değildi. Çalışmak isteyen çok fazla oyuncu var. Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum."

Alacacı, Karadağlı'nın bu açıklamalarını sosyal medyada eleştiren bir arkadaşınının paylaşımına “Açık hava tiyatroları, belediye salonları bedava. Oyna, 40 kişi gelsin sonra istatistiğe 4 bin kişi yaz…” mesajıyla destek vermesinin ardından DT Özel Kalem Müdürü Ali Ceyhan tarafından kuruma görüşmeye çağrıldığını söyledi.

Alacacı suç duyurusunda Ceyhan'ın telefonunu almasından sonra kendisini "müfettiş" olarak tanıtan Karadağlı’nın "danışmanı" Görkem Ali Kaya tarafından "üç saat boyunca bir odada alıkonularak, sorguya çekildi[ğini]" belirtti.

"Sorgu" sırasında Kaya, Alacacı’ya "paylaşımın suç teşkil ettiği ve başının resmi makamlarla derde gireceği"ni söyleyerek "Karadağlı’ dan özür dilemesini" istedi. Suç duyurusunda Alacacı, Kaya'nın “Ben sizi kazanmaya çalışıyorum” şeklinde ifadelere de başvurduğunu aktardı. Alacacı, özür dilemeyi reddetti.

Oyuncu, olanlardan sonra, avukatı aracılığıyla Karadağlı, Kaya ve Ceyhan hakkında Ankara Başsavcılığına “hürriyeti tahdit, görevi kötüye kullanma ve haberleşmenin engellenmesi” suçlarından soruşturma başlatılarak, dava açılması için suç duyurusunda bulundu.

CHP milletvekili

Sarıbal'ın soru önergesi Devlet Tiyatroları'nda gerçekleşen baskı iddiaları üzerine CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesiyle "Alacacı’nın Genel Müdür’ün gayri resmi şikayeti ve usulsüz şekilde sorgulanmış olmasında [Kültür] Bakanlığın[ın] bir talimatı" olup olmadığını sordu. Sarıbal ayrıca, "Özel Kalem Müdürü Ali Ceyhan isimli şah[sın]" Alacacı'nın telefonuna "hangi yetki ya da talimat doğrultusunda el koy[duğunu]" ve DT'de "Görkem Ali Kaya olduğu ifade edilen bir 'müfettiş'" bulunup bulunmadığını ve bulunuyorsa "halihazırda hangi teftiş görevinde" olduğunu, "görevin resmi detaylarını" ve "Alacacı'nın bu kişi tarafından 3 saat boyunca alıkonulması[nın] kurumun hangi usullerine tabi [olduğunu]" sordu.

(AEK)