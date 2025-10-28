ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 28 Ekim 2025 13:25
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2025 13:30
2 dk Okuma

Veda Yurtsever, 32 yıllık DT kariyerini Tamer Karadağlı’yı eleştirerek noktaladı

“‘Lale devri bitti’ derken amacı, o devri kendisi için başlatmakmış meğer.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Veda Yurtsever, 32 yıllık DT kariyerini Tamer Karadağlı'yı eleştirerek noktaladı
Veda Yurtsever, (Fotoğraf: Tiyatro Dergisi)

Tiyatro sanatçısı Veda Yurtsever, dün (27 Ekim) 32 yıllık Devlet Tiyatroları (DT) kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Yurtsever, “Biriciğim, sevgilim” diye seslendiği DT ile ilgili Tiyatro Dergisi’ne yazdığı mektupta, kurumun geçirdiği dönüşümü ve sanat anlayışındaki “yozlaşmayı” eleştirdi.

Sanatçının mektubunda öne çıkan eleştiriler arasında kurumun siyasallaşması ve DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın keyfi uygulamaları bulunuyor.

Yurtsever, yönetimdeki değişikliklerin kurum kültürünü zayıflattığını belirterek, yöneticilerin turnelerde kazandıkları mil puanlarla birbirlerine yurt dışı VIP uçak bileti hediye etmesini, insan kayırılmasını, fahiş bilet fiyatlarını ve teknik ile turne programlarındaki düzensizlikleri eleştirdi; bunların hem genç oyuncuları hem de seyircileri mağdur ettiğini vurguladı.

“Sanatçıları kendi malı gibi gören bu zat”

DT’yi hâlâ sevdiğini; ancak artık ilişkilerinin “toksik” hâle geldiğini belirten oyuncu, mektubunu şöyle sonlandırdı:

Geçen gün, yıllardır oyun oynamayan bir arkadaşımı yan kuliste görünce şaşırdım. Hayretimi belli edince ‘Genel Müdür sınıf arkadaşım kızım, git bir asistanlık, yönetmen yardımcılığı yap, seni idare edeyim’ dedi. Zaten aşağı yukarı standartlarının neye göre belirlendiğini görüyoruz; ama belki kendilerini bu kadar öne çıkarmaya ar ederler diye bekliyoruz nafile bir umutla…

Çünkü kurum, onların kişisel meydanı oldu, utanmadan atlarını koşturuyorlar, ülkede bir süredir ‘utanma’ eski bir kelime sadece zaten. ‘Lale devri bitti’ derken amacı, o devri kendisi için başlatmakmış meğer. Sanatçıları kendi malı gibi gören bu zat, onları öğretmenlik yapmaktan bile alıkoyabiliyor kompleksleri yüzünden. Yıllarca dilimizde tüy bitti, genç oyuncuları bölgelere mahkûm ediyorsunuz, kendilerini gösterme fırsatları olmuyor, arada bir rotasyon yapılsın demekten. Öte yandan, tek oyun yönettiği halde Genel Müdür Yardımcılığının yanına Başrejisör unvanını da yapıştıran arkadaş, bir oyunla kendini göstermeyi yeterli bulmamış olacak ki, diğer Genel Müdür Yardımcısıyla birlikte yeni sezonda İstanbul’da oynayacak bir oyun daha astırmış. Devlet Tiyatrosu’nun bütün imkanları sadece onlar için mi tahsis ediliyor acaba? Dediğim gibi sevgilim, ‘Kendi Lale Devirleri’ için bütün tuşlara basıyorlar.

Seni çok sevdim… Eski seni hep seveceğim ve çok özleyeceğim. Hasretle sarılırım göz bebeğim, hasretle…

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
devlet tiyatroları tamer karadağlı Veda Yurtsever
