SYKP’den Oğuzhan Müftüoğlu’na tepki: “Geçmiş polemikler değil, dayanışma”

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Dev-Yol ve SOL Parti’nin önde gelen isimlerinden Oğuzhan Müftüoğlu’nun BirGün TV'de HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü hakkındaki konuşmasına tepki göstererek sosyalistler arasında gerilim yaratacak polemikler yerine dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

SYKP Merkez Yürütme Kurulu, Müftüoğlu’nun Kürkçü’yü hedef alan açıklamalarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Müftüoğlu’nun sözlerinin 54 yıl öncesini kapsadığını belirten SYKP, söz konusu değerlendirmeyi şaşkınlıkla izlediklerini kaydetti.

Bu tür tartışmaların sosyalist harekete bugüne kadar katkı sunmadığını, bundan sonra da sunmayacağını savundu. SYKP’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Dev-Yol'un ve SOL Parti'nin önde gelen isimlerinden Oğuzhan Müftüoğlu'nun, Dev-Genç'in tarihsel önderlerinden, partimiz SYKP'nin kurucularından ve HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü hakkında BirGün TV'ye yapmış olduğu açıklamaları şaşkınlıkla izledik.

Ertuğrul Kürkçü ve Oğuzhan Müftüoğlu, 1996 yılında kurulan Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) kurucuları ve aynı zamanda yöneticileriydiler. Hal böyle iken, 54 yıl geriye giderek polemik yaratma çabalarını anlamlandırmakta zorlanıyoruz. Bu tarzın bugüne kadar sosyalist hareketimize katkısı olmadı, bundan sonra da olmayacaktır.

Ortadoğu'da savaşın yayıldığı, bölgesel çatışmaların giderek küresel bir hesaplaşmaya doğru ilerlediği; Türkiye'de ise AKP-MHP İktidar Bloku'nun faşist kurumsallaşmaya her geçen gün hız kazandırdığı günümüzde, antifaşist mücadele ortaklığını güçlendirmek yerine sosyalistler arasında gerilim ve ayrışma yaratacak bu tür açıklamalara değil, mümkün olduğunca sosyalistler arasındaki dayanışma ilişkilerini güçlendirmeye ihtiyacımız var.

Türkiye sosyalist hareketimizde tarihsel tecrübesi olan aktörlerin özellikle günümüz koşullarında sosyalistlerin dayanışmasını güçlendirecek söylemler içinde olması partimizin beklentisidir. Bugün ihtiyaç duyulan şey geçmiş polemikleri yeniden üretmek değil; Kızıldere'nin en önemli mesajının ‘devrimci dayanışma’ olduğu bilinciyle, devrimci hareketin tarihsel değerlerine sahip çıkarak ortak mücadele zeminini güçlendirmektir.”

Ne olmuştu?

Oğuzhan Müftüoğlu, BirGün TV'de Zafer Arapkirli'nin sunduğu programda Kızıldere sonrası yaşanan yargılama sürecine değinerek, Ertuğrul Kürkçü'nün Mahir Çayan'ı suçlayıp solu hedef alan bir çizgiye savrulduğunu iddia etmişti.

Kızıldere Katliamından 36 Yıl Sonra Ertuğrul Kürkçü Anlatıyor...

49. yılda Kızıldere, On'ların hayatları

(HA)