TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 01.07.2026 09:46 1 Tîrmeh 2026 09:46
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 01.07.2026 09:48 1 Tîrmeh 2026 09:48
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Sînorê birçîbûnê 7 hezar û 683 TL ji ser mûçeya herî kêm re ye

Li gorî daneyên TURK-İŞê, li Enqereyê sînorê birçîbûnê ji bo malbateke çar kesî derketiye 35 hezar û 758 TLyî.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Sînorê birçîbûnê 7 hezar û 683 TL ji ser mûçeya herî kêm re ye
Fotograf: Jorge Franganillo / flickr.com

Konfederasyona Sendîkayên Karkerên Tirkiyeyê (TURK-İŞ), encamên meha Hezîranê yên "Lêkolîna Sînorê Birçîbûnê û Hejariyê" aşkere kir. Lêkolîn her meh bi awayekî birêkûpêk ji bo diyarkirina "şertên debarê" tê kirin.

Li gorî vê lêkolînê, li Enqereyê ji bo malbateke çar kesî:

  • Mesrefa xwarinê ya mehane ku ji bo xwedîkirineke saxlem, hevseng û têrker hewce dike (sînorê birçîbûnê) derket 35 hezar û 758 TLyî.

  • Tevahiya mesrefên mehane yên neçar ku ji bilî xwarinê ji bo cilûberg, xanî (kirê, elektrîk, av, sotemenî), çûnûhatin, perwerde, tenduristî û hewcedariyên weke wan çêdibin (sînorê hejariyê) derket 116 hezar û 478 TLyî.

  • Mesrefa jiyanê ya xebatkarekî/e nezewicandî jî gihîşt 46 hezar û 248 TLyî.

Li gorî van reqamên diyarkirî, sînorê birçîbûnê ji mûçeya herî kêm derbas bû ku niha 28 hezar û 75 TL ye. Di navbera wan de  7 hezar û 683 TL heye.

Heke em li destpêka salê binerin; di meha Kanûnê de sînorê birçîbûnê 31 hezar û 224 TL, sînorê hejariyê 101 hezar û 706 TL û mesrefa jiyanê ya xebatkarekî nezewicandî  jî 40 hezar û 541 TL bû.

TURK-İŞê di meha Gulanê de jî sînorê birçîbûnê wekî 35 hezar û 174 TL, sînorê hejariyê 114 sanî û 576 TL û mesrefa jiyanê ya xebatkarekî azeb jî wekî 45 hezar û 488 TL ragihandibû.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
sînorê birçîbûnê mûçeya herî kêm aborî Türk İş
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê