Sevilay Çelenk: 28 Şubat’ınız akademisyenler için bitmiyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili ve Barış Akademisyeni Sevilay Çelenk, Meclis Genel Kurulu’ndaki “8. Yargı Paketi” görüşmelerinde konuştu.

Çelenk, Barış için Akademisyenler’in hukuki kazanımlarına rağmen görevlerine başlatılmamalarına tepki gösterdi, “Siz 7 Şubat günü bu ülkede bitmeyen 28 Şubat yaptınız” diyerek iktidarı eleştirdi.

Yargısal aktivizm

“Yargı paketinin 6’ncı maddesinin birçok boyutu üzerinde konuşuldu ama zaten paketteki genel sorunların bir tezahürünü görüyoruz” diyen Çelenk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımama, ön kapıdan çıkıp arka kapıdan girme, bir tür aslında herkese bir suçlama olarak yönelttiğiniz “yargısal aktivizm.” Dolayısıyla bu maddeyi bir önceki konuşmacının ve ondan öncekinin etraflıca tartışmış olması nedeniyle ben söz hakkımı başka bir noktada kullanacağım.”

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Bitmeyen 28 Şubat

Sevilay Çelenk, tarihe “post-modern darbe” olarak geçen 28 Şubat’ın 27. yıldönümüne dikkat çekerek, “28 Şubat hiçbir şekilde kınamadan geçmeyeceğimiz bir kara gündür, fakat şubat ayında çok şey oldu. Siz 7 Şubat günü bu ülkede bitmeyen 28 Şubat yaptınız” dedi.

Çelenk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“7 Şubat 2017’den bugüne geçen yedi yıldır bitmek bilmeden tekrar eden bir 28 Şubat... ‘Tanklar’ mı dediniz, ‘travma’ mı dediniz? Elinizi vicdanınıza koyun, aklınıza koyun, yüreğinize koyun ve bir gün ‘Biz neden bu ülkenin bunca travması içinden bir tek kendi travmalarımızı seçiyoruz, neden başka hiçbir şeyden söz etmiyoruz?’ deyin.”

7 Şubat 2017’de 27 farklı üniversiteden 184 akademisyenin ihraç edildiğini hatırlatan Çelenk, “Onun öncesinde zaten ihraçlar başlamıştı ve orada da bitmedi, 400 kişiyi ihraç ettiniz” diye konuştu.

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“Bu bir utançtır”

Çelenk, “28 Şubat’ınız akademisyenler için bitmiyor. Bu bir utançtır” dedi.

Barış Akademisyenleri’nin verdikleri hukuk mücadeleleri kazandığını, üniversitelerine geri gelmeye başladıklarını belirten Çelenk, “Şimdi, yarattığınız hukuk dışı ortamda üniversiteler mahkeme kararlarını tanımıyor, göreve iade edilen akademisyenleri göreve başlatmıyorlar ya da idare mahkemesine istinaf mahkemeleri savaş açıyor ve göreve başlamalarından aylar sonra onları yeniden ihraç ediyor” diye konuştu.

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(VC)