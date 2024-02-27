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Yayın Tarihi: 27 Şubat 2024 12:29
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2024 16:40
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Mahkeme kararıyla göreve dönen Barış Akademisyeni Sağlam tekrar ihraç edildi

2017 yılında KHK ile görevden alınan, altı yıl sonra mahkeme kararıyla göreve dönen Barış Akademisyeni Mühdan Sağlam, istinaf kararıyla tekrar ihraç edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mahkeme kararıyla göreve dönen Barış Akademisyeni Sağlam tekrar ihraç edildi
*Fotoğraf: Mühdan Sağlam'ın arşivinden

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriye imza attığı gerekçesiyle 2017 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen, 8 Kasım 2023'te de mahkeme kararıyla göreve iade edilen Barış Akademisyeni Mühdan Sağlam, istinaf mahkemesinin kararıyla tekrar ihraç edildi.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan  Sağlam, "2017’de Barış Akademisyeni olduğum için ihraç edildiğim üniversiteye kasım ayında mahkeme kararıyla iade edilmiştim. Bugün istinaf mahkemesi kararıyla görevimden TEKRAR İHRAÇ EDİLDİM. Ne diyeyim, adalet elbet gelecek ve elbet döneceğiz. Yaşattığınızla imtihan olasınız…" dedi.

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(RT)

barış akademisyenleri
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