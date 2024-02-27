Mahkeme kararıyla göreve dönen Barış Akademisyeni Sağlam tekrar ihraç edildi

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriye imza attığı gerekçesiyle 2017 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen, 8 Kasım 2023'te de mahkeme kararıyla göreve iade edilen Barış Akademisyeni Mühdan Sağlam, istinaf mahkemesinin kararıyla tekrar ihraç edildi.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlam, "2017’de Barış Akademisyeni olduğum için ihraç edildiğim üniversiteye kasım ayında mahkeme kararıyla iade edilmiştim. Bugün istinaf mahkemesi kararıyla görevimden TEKRAR İHRAÇ EDİLDİM. Ne diyeyim, adalet elbet gelecek ve elbet döneceğiz. Yaşattığınızla imtihan olasınız…" dedi.

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(RT)