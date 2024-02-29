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Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 08:25
 ~ Son Güncelleme: 29 Şubat 2024 08:27
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8. Yargı Paketi’nin iki maddesi kabul edildi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik öngören iki madde Genel Kurul’da kabul edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
8. Yargı Paketi’nin iki maddesi kabul edildi

Meclis Genel Kurulunda, kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi kabul edildi.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, İcra ve İflas Kanunu'nda kanun yoluna başvuru süreleri hafta olarak belirlendiği için buna uyum sağlanması amacıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki benzer hükümler dikkate alınarak düzenleme yapılacak.

Süre, hafta olarak belirlenmişse başladığı güne son hafta içindeki karşılık gelen günde bitecek.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu

“Hak arama hürriyetinin daha etkin kullanılması” amacıyla İcra ve İflas Kanunu'nun kanun yollarına başvuru bakımından Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uyumunun sağlanması için düzenlemeye gidilecek.

Tasdik veya ret kararına karşı borçlu ve tasdik duruşması sırasında itirazda bulunmuş olan alacaklılar, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde istinaf yoluna, istinaf incelemesi üzerine verilen karara karşı da tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde temyiz yoluna başvurabilecek.

Teklifin ilk iki maddesinin kabul edilmesinden sonra TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Bozdağ, birleşimi bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

8. Yargı Paketi komisyonda kabul edildi
8. Yargı Paketi komisyonda kabul edildi
22 Şubat 2024

(AS)

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