ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Şubat 2024 14:56
 ~ Son Güncelleme: 29 Şubat 2024 15:04
2 dk Okuma

Cengiz Çandar: 8. Yargı Paketi bir hukuksuzluk manzumesi

“Bu pakette kayyum yolsuzluklarına yol veriliyor, daha da kötüsü kayyum yolsuzlukları güvence altına alınıyor.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Cengiz Çandar: 8. Yargı Paketi bir hukuksuzluk manzumesi
Fotoğraf: TBMM

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren “8. Yargı Paketi”ni eleştirdi.

Kamuoyunda “8. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi dün (28 Şubat) kabul edilmişti.

Çandar, Meclis’te yaptığı konuşmada, bugüne kadar 7 yargı paketinin çıktığını belirterek, “Bunların hiçbiri yargı sisteminin en önemli sorunlarını ele almadı, çözüm getirmedi Şimdi bu 8’incisi ve bu 8’incisi ne yazık ki -7’sini de düşünürsek- hepsinin en kötüsü çünkü bu paket bir hukuksuzluk manzumesi” dedi.

8. Yargı Paketi’nin iki maddesi kabul edildi
8. Yargı Paketi’nin iki maddesi kabul edildi
29 Şubat 2024

“Kayyum yolsuzlukları güvence altına alınıyor”

Yeni yargı paketinde kayyum yolsuzluklarına yol verildiğini savunan Çandar, “Daha da kötüsü kayyum yolsuzlukları güvence altına alınıyor” diye konuştu.

Cengiz Çandar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği kanun hükümlerini akla ziyan eklemelerle geri getiriyor; ‘Örgüt üyesi olmadığı hâlde’ diye başlayan o ucube hükmü kastediyorum. ‘Örgüt üyeliğinden farklı olarak’ diyerek aynı suçu iki kez cezalandırır gibi daha da ağırlaştırır bir hüküm geri getiriliyor. Bu, şu demek: Türkiye'yi içine soktuğunuz polis devleti tabutuna bir çivi daha çakmak istiyorsunuz; bu, bu anlama geliyor çünkü hukuk devleti olmanın gereklerini bir yana bıraktınız.”

“Anayasa ve AİHS ihlal ediliyor”

“Yasama organı, yani bu Meclis hukuka bağlı mı?” diyen soran Çandar, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmediğini belirtti ve Meclis’in “hukuka aykırı bir Anayasa ihlaline imkân verdiğini” söyledi.

Çandar, “Peki, yürütme hukuka bağlı mı?” diye sordu ve devamında şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizi bağlamaz tavrında yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) ihlal etmiş oluyor. Böylece de Anayasa’nın, üstelik kendi iktidarınız döneminde bizzat sizin getirmiş olduğunuz 90'ıncı maddesini de ihlal etmiş oluyorsunuz.”

(VC)

8. yargı paketi dem parti Cengiz Çandar kayyum atamaları
ilgili haberler
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
Bugün 08:40
/haber/8-yargi-paketi-tbmm-genel-kurulunda-292562
8. Yargı Paketi komisyonda kabul edildi
22 Şubat 2024
/haber/8-yargi-paketi-komisyonda-kabul-edildi-292209
8. yargı paketi Meclis'te: Yatarı bulunmayan mahkumiyetlere hapis cezası getirilecek
16 Şubat 2024
/haber/8-yargi-paketi-meclis-te-yatari-bulunmayan-mahkumiyetlere-hapis-cezasi-getirilecek-292001
EŞİK: Medeni Yasayı bir yargı paketi torbasına sıkıştıramazsınız
5 Şubat 2024
/haber/esik-medeni-yasayi-bir-yargi-paketi-torbasina-sikistiramazsiniz-291435
bu haberin uzantıları
8. Yargı Paketi’nin iki maddesi kabul edildi
29 Şubat 2024
/haber/8-yargi-paketinin-iki-maddesi-kabul-edildi-292496
ilgili haberler
8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda
Bugün 08:40
/haber/8-yargi-paketi-tbmm-genel-kurulunda-292562
8. Yargı Paketi komisyonda kabul edildi
22 Şubat 2024
/haber/8-yargi-paketi-komisyonda-kabul-edildi-292209
8. yargı paketi Meclis'te: Yatarı bulunmayan mahkumiyetlere hapis cezası getirilecek
16 Şubat 2024
/haber/8-yargi-paketi-meclis-te-yatari-bulunmayan-mahkumiyetlere-hapis-cezasi-getirilecek-292001
EŞİK: Medeni Yasayı bir yargı paketi torbasına sıkıştıramazsınız
5 Şubat 2024
/haber/esik-medeni-yasayi-bir-yargi-paketi-torbasina-sikistiramazsiniz-291435
Sayfa Başına Git