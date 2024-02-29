Cengiz Çandar: 8. Yargı Paketi bir hukuksuzluk manzumesi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri süren “8. Yargı Paketi”ni eleştirdi.

Kamuoyunda “8. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk iki maddesi dün (28 Şubat) kabul edilmişti.

Çandar, Meclis’te yaptığı konuşmada, bugüne kadar 7 yargı paketinin çıktığını belirterek, “Bunların hiçbiri yargı sisteminin en önemli sorunlarını ele almadı, çözüm getirmedi Şimdi bu 8’incisi ve bu 8’incisi ne yazık ki -7’sini de düşünürsek- hepsinin en kötüsü çünkü bu paket bir hukuksuzluk manzumesi” dedi.

8. Yargı Paketi’nin iki maddesi kabul edildi

“Kayyum yolsuzlukları güvence altına alınıyor”

Yeni yargı paketinde kayyum yolsuzluklarına yol verildiğini savunan Çandar, “Daha da kötüsü kayyum yolsuzlukları güvence altına alınıyor” diye konuştu.

Cengiz Çandar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği kanun hükümlerini akla ziyan eklemelerle geri getiriyor; ‘Örgüt üyesi olmadığı hâlde’ diye başlayan o ucube hükmü kastediyorum. ‘Örgüt üyeliğinden farklı olarak’ diyerek aynı suçu iki kez cezalandırır gibi daha da ağırlaştırır bir hüküm geri getiriliyor. Bu, şu demek: Türkiye'yi içine soktuğunuz polis devleti tabutuna bir çivi daha çakmak istiyorsunuz; bu, bu anlama geliyor çünkü hukuk devleti olmanın gereklerini bir yana bıraktınız.”

“Anayasa ve AİHS ihlal ediliyor”

“Yasama organı, yani bu Meclis hukuka bağlı mı?” diyen soran Çandar, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmediğini belirtti ve Meclis’in “hukuka aykırı bir Anayasa ihlaline imkân verdiğini” söyledi.

Çandar, “Peki, yürütme hukuka bağlı mı?” diye sordu ve devamında şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizi bağlamaz tavrında yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) ihlal etmiş oluyor. Böylece de Anayasa’nın, üstelik kendi iktidarınız döneminde bizzat sizin getirmiş olduğunuz 90'ıncı maddesini de ihlal etmiş oluyorsunuz.”

(VC)