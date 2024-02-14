DEM Milletvekili Çelenk: Barış Akademisyenleri ikinci kez meslekten uzaklaştırılıyorlar

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk , Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, Barış Akademisyenleri’nin yedi yıllık hukuk mücadelesi hakkında konuştu.

"Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 2 bin 212 akademisyenden 400'e yakınının meslekten ve kamu görevinden ihraç edildiğini söyleyen Çelenk, göreve başlayan akademisyenlerin ise ikinci kez görevinden uzaklaştırıldığını belirtti.

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"Kabus gibi bir yedi yıllık yargılama süreci"

Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararlarını hatırlatan Çelenk, konuşmasında şunları söyledi:

“Yedi yıldan sonra göreve iade kararları verilen ve ihraçlardan sonra gidip yerleştikleri yerlerden geri dönerek yeniden üniversitelerine üniversitelerin olduğu kentlere gelen Barış İmzacıları'nın bunca yıldan ve bunca gelişmeden sonra ikinci kez ihraç edilmeleri gibi bir hakikatle karşı karşıyayız. Kabus gibi bir yedi yıllık yargılama sürecinin sonunda görevi iadesine karar verilen Barış Akademisyenleri göreve dönemiyor.

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"7 Şubat 2017 bu ülkenin utanç tarihine yazıldı"

‘Adaletin olmadığı yerde, devlet büyük bir çeteden başka nedir ki?’ diye soran filozofları her gün yeniden doğrulayan gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta, 7 Şubat haftasıydı. O gün, ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza attıkları için Türkiye’de 27 farklı üniversitede görev yapmakta olan 184 akademisyen, meslekten ve kamu görevinden bir gecede ihraç edildi. İhraçlar o gün başlamamıştı ve o gün bitmedi de fakat 7 Şubat 2017, kitlesel biçimde Barış Akademisyenleri’nin tasfiyesinin gerçekleştiği bu ülkenin utanç tarihine yazılan bir gündür.

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"Hukuk mücadelesinin geldiği nokta vahim"

Mahkemeye başvuran 377 akademisyenin 157’sinin başvurusu hakkında ret, 162’sinin başvurusu hakkında kabul verilirken, 67 akademisyen hakkında ise henüz karar verilmedi. İstinaf aşamasında ise başvurusu kabul edilen 162 akademisyenin 11’i hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilirken, yedi akademisyen hakkında ise ihracın onanmasına yani iade işleminin iptaline karar verildi. Bu rakamlar bile akademisyenlerin başına gelen tutarsızlıkları, çelişkileri gösteriyor. Barış Akademisyenleri’nin yedi yıllık hukuk mücadelesinin geldiği nokta vahim."

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(RT)