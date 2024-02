Serokê CHPyê Ozel: Hemû kes li bendî alîkariyê bûn, lê wan IBAN ji mexdûrên erdhejê re jî şand

Serokê Giştî yê Partiya Gel a Komarî (CHP) Ozgur Ozel tevî Şaredarê Bajarê Mezin ê Stenbolê (IBB) Ekrem Îmamoglû û Şaredarê Bajarê Mezin ê HAdayê Lutfu Savaşî beşdarî merasîma vekirina avahiya lîseyekê bûn ku di dema erdhejên 6ê Sibatê de ziyan gîhiştibûyê.

Şîrketa bi navê KIPTAŞê ya hevkara IBByê ev avahî ji nû ve çêkiriye.

Ozelî erdhejên 6ê Sibata 2023yan û tiştên li dû wan qewimîne bibîr xist û behsa her sê rojên destpêkê kir.

Wî got ku di van sê rojên destpêkê de tevliheviyeke mezin hebû: “Hêzên çekdar amade bûn ku di nava çend deqîqeyan de derkevin qadê lê sê rojan hêzên çekdar li holê nebûn. Paşê em pê hesiyan ku hinekan gotiye ‘derxistin hêsan e lê bi paş de kişandin zehmet e.’ Em bi desthilateke wisa re rû bi rû bûn ku ev welat ji 72 saetên herî biqiymet bêpar kirin.”

“Mirinên di dema erdhejê de polîtîk in”

Ozelî di berdewama axavtina xwe de got, 6ê Sibatê yek ji wan mezintirin êşan e ku di dîroka Komara Tirkiyeyê de pêk hatiye:

“Helbet mirinên di dema erdhejê de siyasî û polîtîk in. Siyaset ew kare ku bikaribe pêşaniyê diyar bike. Gelo hûn destpêkê ranta bajarekî araste dikin an hûn wî bajarî li beramberî karesatan zexm dikin? Ji bo we kîjan girîng e? Lê di nava siyaseta rojane de canên me di bin kavilan de bû, hîna bi hêviyeke, li her derê xebatên lêgerîn û rizgarkirinê dewam dikirin, me ev nekir parçeyek ji siyaseta germagerm.

Lê piştî erdhejê bi du rojan Serokomarî got ‘Bila ti kes xeman nexwe, pêwîstî bi zêdetir ji 600 hezar avahiyan heye, em ê hemûyan di salekê de radest bikin’ û bi vê niyeta xwe diyar kir ku hêza dewletê ji bo berjewendiyên partiyekê bi kar bîne û xwest hêza dewletê ji rewşa heyî cudatir nîşan bide.”

“Kon nebûn lê Heyva Sor kon firotin”

Mirov bi xwestina konan perîşan bûn, kon nebûn lê em pê hesiyan ku Heyva Sor konan difiroşe. Hemû kes li bendî alîkariyê bûn lê wan bi peyaman IBAN şandin telefonên mexdûrên erdhejê. Helbet dema roja wê bihata wê piştevanî bihata birêxistinkirin lê karekî gelekî kirêt di ser serê me re derbas bû. Em bi rastiyan re mijûl dibûn lê hinekan dixwest rayekê saz bikin. Di roja çaran, a pêncan a erdhejê de wan fîlmê karesata sedsalê kişandibûn jî.

Gotin em ê 650 hezar avahiyan çêbikin. Di 15ê Adarê de got ez ê 319 hezaran ji wan di salekê de bidim. Sal derbas bû, 18 hezar û 19 avahî radest kirin. Hejmara avahiyên ku heta niha dane ji sedî 2.7ê pêdiviyan e. 95 ji 100 mexdûrên erdhejê di konteyniran an jî konan de ne.”

(RT/FD)