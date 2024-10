Şaredarê Esenyûrtê yê CHPê hat desteserkirin

Serokê Şaredariya Navçeya Esenyûrta Stenbolê Ahmet Ozer ê ku ji CHPê hat hilbijartin vê sibehê di serdegirtina mala xwe de hat desteserkirin.

Ekîbên dije terorê li şaredariyê û mala Ozer lêgerîn pêk anîne. Polîsan avahiya Şaredariya Esenyûrtê dorpêç kirine. Her weha sedema lêpirsînê nehat zanîn.

Serokê CHPê yê Bajarê Stenbolê Ozgur Çelîk operasyon weke mudaxeleya polîsan a li siyasetê nirxand. Çelîk ji nûçegihanê NTVyê re got ku ji bo xwedî derketina li Şaredarê Esenyurtê ew ê li gel şaredaran biçin rêveberiya emniyetê.

Hat diyarkirin ku polîs bi zorê ketin hundir û lêgerînê kirine.

Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê daxuyaniyeke nivîskî daye û gotiye ku Ahmet Ozer di çarçoveya xebatên tesbîtkirina endam û çalakiyên PKKyê de hatiye girtin.

Her weha Serdozgeriya Komarî gotiye ku Ahmet Ozer bi Hevserokê KONGRA-GEL Remzî Kartal re bi rêya telefonê axiviye.

Ozel û Îmamoglû piştgirî dan Ozer

Serokê Giştî yê CHPê Ozgur Ozel di daxuyaniya xwe ya li ser hesabê Xê de diyar kir ku ew pêvajoya desteserkirina Ozer ji nêz ve dişopînin û wiha got:

“Şaredarê me yê Esenyurtê Prof. Dr. Ahmet Ozer danê vê sibehê bi operasyonekê hat desteserkirin. Ez pêvajoyê ji nêz ve dişopînim.”

Her weha Ozel destnîşan kiriye ku îdiayên derbarê Ozer de bêbingeh in û weha got, “Ev bûyer ji bûyerên ku di van hefteyên dawî de diqewimin cûda nîne. Em lîstika qirêj, komploya mezin dibînin. Em ne dibin parçeyek wê û ne jî teslîmî we dibin."

Serokê Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê Ekrem Îmamoglû jî diyar kir ku divê Tirkiye êdî ne welatekî wiha be ku serê sibehan bi ser malên zana û siyasetmedaren de tê girtin û weha got:

“Şaredarê me yê Esenyurtê Prof. Dr. Ahmet Ozer danê vê sibehê hat desteserkirin. Em pêvajoyê bi baldarî dişopînin. Birêz Ozer ku ji bo dewletê xebitiye û di zanîngehan de ji dekaniyê bigire heta cîgirê rektorî di asta bilind de cih girtiye, zanyarekî hêja û rêveberekî herêmî ye. Divê Tirkiye êdî ne welatekî wiha be ku serê sibehan bi ser malên zana û siyasetmedaren de tê girtin.”

(Mİ/AY)