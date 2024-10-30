CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri Özer'in evinde ve Esenyurt Belediyesi'nde arama yaptı, Esenyurt Belediyesi binası da polis ablukasına alındı.

Polislerin arama yapmak için kapıları zorlayarak içeri girdikleri ifade edildi, soruşturma ile ilgili ise gizlilik kararı alındı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, operasyonu yargı eliyle siyasete müdahale olarak değerlendirdi. NTV muhabirine yaptığı açıklamada belediye başkanları ile birlikte Esenyurt Belediye Başkanı'na sahip çıkmak için emniyet müdürlüğüne gideceklerini söyledi.

İstanbul'da Özer'le aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi.

Ahmet Özer, 2024 yerel seçimlerinde AKP'den yüzde 10 fazla oy alarak seçilmişti.

Savcılık açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özer'in gözaltı kararının ardından basın ile bir bilgi notu paylaştı:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli AHMET ÖZER’in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi KARTAL (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından; İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Özel ve İmamoğlu, Özer'e destek verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı açıklama Özer'in gözaltına alınma sürecini yakından takip ettiğini söyleyerek şöyle dedi:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş, daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim insanı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir.

"Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz, ne size teslim oluruz."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Türkiye, siyasilere, bilim insanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı," dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş sayın Özer, kıymetli bir bilim insanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, biliminsanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı."

DEM Parti'den destek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son gelişmeleri 'önyargısız değerlendirmek' için bu yöntemlerden vazgeçilmesi gerekir," dedi ve ekledi:

"Kent uzlaşısıyla seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması bir tesadüf değil. Son gelişmeleri 'önyargısız değerlendirmek' için bu yöntemlerden vazgeçilmesi gerekir. Halkların iradesiyle seçilen Ahmet Özer’in hedef alınmasıyla verilmek istenen mesaj açıktır.

"Belli ki, Esenyurt Belediye Başkanı’nın kapsayıcı belediyecilik anlayışından, Kürt kimliğine ve kültürüne dönük çalışmalarından rahatsız olanlar yine iş başında. Esenyurt Belediyesi’ne yönelik bu saldırıya son verilmeli, Esenyurt Belediye Başkan’ı Ahmet Özer serbest bırakılmalıdır. Bu irade gaspına kimse seyirci kalmamalıdır."

Ahmet Özer kimdir?

(Mİ/TY)