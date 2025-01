Şandeya Îmraliyê têkildarî hevdîtina bi Ocalan re daxuyanî da

Şandeya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan(DEM Partî) duh (22ê Kanûnê) cara duyem çûn grava Îmraliyê û bi Abdullah Ocalan re civiyan.

Di şandeyê de Sirri Sureyya Onder, Pervîn Buldan û Hevşaredarê Bajarê Mezin ê Mêrdînê Ahmet Turk ku li şûna wî qeyûm hatiye tayînkirin cih digirin. Lêbelê Ahmet Turk ji ber rewşa tenduristiya wî di serdana duh de cih negirt.

Daxuyaniya Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê ya têkildarî hevdîtina dawî wiha ye:

“Weke Lijneya Îmraliyê ya Partiya DEM’ê me di 22’yê Çileya 2025’an de li Girava Îmraliyê bi Birêz Abdullah Ocalan re hevdîtinek pêk anî.

Di civînê de, Birêz Ocalan sersaxî li malbatên wan welatiyan xwest ku ji ber şewata êşdar a Bolûyê jiyana xwe ji dest dane û ji birîndaran re jî şîfaya xêrê xwest.

Lijneya me der barê hevdîtinên me de ku em bi rê ve dibin agahiyên pêwîst dan Birêz Ocalan.

Xebatên Birêz Ocalan ên li ser pêvajoyê dewam dikin. Piştî ku amadekariyên der barê vê mijarê de bi dawî bibin, daxuyaniyên pêwîst dê ji raya giştî re bên ragihandin.

Em weke lijne, em ê xebat û têkiliyên xwe bidomînin û her ku geşedan pêk bên em ê raya giştî agahdar bikin.

Ev pêvajo ji bo her kesî, ji bo me hemûyan jiyana azad û bi hev re ava dike. Bi hêviya ku ev armanc pêk were, em ji hemû beşên civakî tevkariyên wan ên hêja hêvî dikin.”