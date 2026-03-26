TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 26.03.2026 14:48 26 Adar 2026 14:48
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 26.03.2026 14:50 26 Adar 2026 14:50
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Şandeya Îmraliyê dê sibê bi Ocalan re bicive

Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê, dê sibê bi Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan re hevdîtinê pêk bîne.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Cîgira Serokê Meclisê û endama Şandeya Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Pervîn Buldan, Parlamenterê Rihayê Mîthat Sancar û ji parêzerên Buroya Hiqûqê ya Asrinê Faîk Ozgur Erol, ji bo bi Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan re bicive dê sibê biçe Girava Îmraliyê.

Şandeyê herî dawî di 16ê Sibatê de bi Abdullah Ocalan re hevdîtin kir.

Agahiya hevdîtina sibê ji aliyê berdevka DEM Partiyê Ayşegul Doganê  ve hate dayîn.

Ayşegul Doganê di civîna çapemeniyê a li navenda partiya xwe de diyar kir ku divê şert û mercên xebatê yên Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan bê guherandin û ev tişt gotin:

“Birêz Ocalan muzakerevanê serekê yê vê pêvajoyê ye. Divê karibe bi hemû kesan re bikeve tekiliyê û dan û standinan bike. Birêz Ocalan ne tenê serokê PKKê ye di heman demê de Serokê bi milyonan kesan e. Divê şert û mercên azad ên birêz Ocalan bên başkirin. Şandeya me jî sibe dê biçe Girava Îmraliyê û bi birêz Ocalan re hevdîtin bike. Ev hevdîtin ji aliyê nevaroke ve jî girîng e. Peyama di Newrozê de derketinê, çerçoveya qanûnî. Ew hemû mijarên girîng in.”

(AB/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
şandeya îmraliyê abdullah ocalan PKK Ayşegul Dogan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê