TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 13.07.2026 13:05 13 Tîrmeh 2026 13:05
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 13.07.2026 13:10 13 Tîrmeh 2026 13:10
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Şandeya Îmraliyê dê bi Numan Kurtulmuş û Efkan Ala re bicive

Şandeya DEM Partiyê ya Îmraliyê roja Çarşemê dê ji bo pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de bi Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş û Cîgirê Serokê Giştî yê AKPê Efkan Ala re bicive.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Şandeya Îmraliyê dê bi Numan Kurtulmuş û Efkan Ala re bicive
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Şandeya Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan(DEM Partî) dê bi Numan Kurtulmuş û Efkan Ala re bicive. Tê çaverêkirin ku têkildarî pêvajoyê di nava hefteyê de geşedanên girîng rû bidin. 

Her weha li gorî nûçeya Ajansa Welat kabîneya Serokkomariyê dê îro bi serokatiya Serokkomar Tayîp Erdogan bicive û yek ji rojeva kabîneyê pêşnûmeya qanûna çarçoveyê be.

Li gorî agahiyên ji rayedarên DEM Partiyê hatin wergirtin; Şandeya DEM Partiyê ya Îmraliyê ku ji dê roja Çarşemê bi Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş û Wekîlê Serokê Giştî yê AKPê Efkan Ala re hevdîtinê pêk bîne. 

Rojeva sereke ya van hevdîtinan jî pêşnûmeya qanûna çarçoveyê ye û dê nîqaş û gotûbêj li serê bê kirin. Rayedarên DEM Partiyê diyar kirin ku divê qanûna çarçoveyî di nava endamên rêxistinê de neyê kategorîzekirin û weke ku di hevdîtina 24ê Gulanê de bi Abdullah Ocalan re hatiye muzakerêkirin bê rojevê.

Şandeyê 50 roj in bi Ocalan re hevdîtin nekiriye

Li aliyê din jî yek ji rojeva sereke ya pêvajoyê jî çûna Heyetê ya ji bo Girava Îmraliyê ye û hevdîtina bi Abdullah Ocalan re ye.

Heyeta DEM Partiyê herî dawî di 24ê Gulanê de bi Abdullah Ocalan re hevdîtin pêk anî û ji wê rojê ve tu hevdîtin pêk nehatin. 

Piştî geşedanên vê hefteyê tê payîn ku piştî pêşnûmeya qanûna çarçoveyî ji aliyê kabîneya Serokkomariyê ve hat nîqaşkirin ji partiyên siyasî re bê şandin û piştre jî Heyeta DEM Partiyê biçe Girava Îmraliyê û nêrîn û pêşniyarên Rêberê PKKê Abdullah Ocalan werbigire û bi raya giştî re parve bike.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
şandeya îmraliyê Nûman Kurtulmuş Dem Partî efkan ala
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê