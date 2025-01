Şandeya Îmraliyê bi Davûtoglû re civîya

Parlamenterên Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Pervîn Buldan û Sirri Sureyya Onder, piştî hevdîtina bi Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan re, biryar dabûn ku biçin serdana partiyên siyasî.

Parlamenter Pervîn Buldan, Onder û Hevşaredarê Bajarê Mezin ê Mêrdînê Ahmet Turk ku li şûna wî qeyûm hate tayînkirin, di çarçoveya serdanan de îro bi Serokê Giştî yê Partiya Pêşerojê Ahmet Davutoglû re hevdîtin kirin.

Onder, piştî hevdîtinê axivî û wiha got: “Me hinek qala ezmûnên xwe yên berê kir. Me di çarçoveya hevdîtinên nû de bi wan re agahî parve kirin. Me daxwaza pêşniyar, rexne û hişyariyan ji wan kir. Wan jî em bi berfirehî agahdar kirin. Em ê piştî hevdîtina bi Selahattîn Beg (Demîrtaş) re daxyaniyeke berfireh bidin.”

“Başkirina rewşa navxweyî tenê bi demokrasiyê dibe”

Davutoglû jî ji ber serdanê spasiya şandeyê kir û got: “Hevdîtineke pir dilgerm bû. Me qenaeta xwe parve kir û got ku divê ji tecrûbeyên berê ders bên girtin. Me got ku di demeke li seranserî cîhanê, herêmê, Sûriye, Iraq, Lubnan û Urdunê guherînên lezgîn çêdibin de me bal kişand ser girîngiya rewşa navxweyî. Başkirina rewşa navxweyî jî tenê bi demokrasiyê dibe. Ev jî bi perspektîfeke ku Kurd, Tirk û hemû hemwelatî bi hêvî li pêşerojê dinêrin pêkan e. Pêşniyara min ew e ku hem endamên şandeyê, hem jî hemû siyasî ew e ku li hemberî vê pêvajoyê, ji bo avakirina aştiya Tirkiyeyê tevbigerin.”

Bi AKPê re hevdîtin dest pê kir

Şandeyê di saet 13.30an de bi heyeta AKPê ya di bin serokatiya Abdullah Guler de li Meclîsê hevdîtin pêk anî.

Şanda DEM Partiyê ji aliyê Ozlem Zengîn û Abdullah Guler ve hat pêşwazîkirin.

Şande wê piştre saet di 15.30an de bi Serokê Partiya Saadetê Mahmut Arîkan re hevdîtinê bike.

Seredanên ku wê di 7ê Kanûnê de pêk were ev in:

Şanda DEM Partiyê wê roja Sêşema 7ê Kanûna Paşiyê di saet 13:00an de li Navenda Giştî ya DEVAyê bi Elî Babacan re û di saet 15:30an de jî li Navenda Giştî ya Partiya Refahê bi Fatîh Erbakan re bicive.

(EMK/AY)