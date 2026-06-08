Sahadaki gazeteciler tutuklu ETHA emekçileri için eyleme çağırıyor

İstanbul’da sahada görev yapan gazeteciler, tutuklu bulunan ETHA emekçileri ve diğer gazetecilerin serbest bırakılması talebiyle 10 Haziran’da basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Eylem, 10 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Taksim Tünel Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

“Gazetecilik suç değildir”

Çağrıda, Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne yönelik 3 Şubat’ta yapılan operasyonların ardından gözaltına alınarak tutuklanan ETHA emekçileri Pınar, Nadiye, Elif ve Müslüm’ün durumuna dikkat çekildi. Tutukluluklarının üzerinden yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen, bazı isimler hakkında henüz iddianame hazırlanmadığı ifade edildi.

Açıklamada, gazetecilerin yalnızca haber yaptıkları için cezaevinde tutulduğu vurgulanarak “Gazetecilik suç değildir” denildi.

“Basın özgürlüğü hedefte”

Metinde, gazetecilerin tutuklanmasının yalnızca bireysel hak ihlali olmadığı, aynı zamanda toplumun haber alma ve bilgiye erişim hakkına yönelik bir müdahale olduğu belirtildi. Basın özgürlüğüne yönelik baskıların son bulması çağrısı yapıldı.

Çağrı

Özgür basın emekçileri, tüm gazeteci örgütlerini, emek ve meslek kuruluşlarını, demokratik kitle örgütlerini ve basın emekçilerini eyleme destek vermeye davet etti.

Yapılan çağrıda şu talepler öne çıktı:

Tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması

Basın özgürlüğüne yönelik baskıların son bulması

ETHA emekçileri Pınar, Nadiye, Elif ve Müslüm’ün özgürlüğü

Tüm mahpus gazetecilerin serbest bırakılması.

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(EMK)