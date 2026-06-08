TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MEDYA
DW: Dîroka Weşanê: 08.06.2026 16:50 8 Hezîran 2026 16:50
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 08.06.2026 16:53 8 Hezîran 2026 16:53
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Rojnamegerên li qadê ji bo rojnamegerên girtî dê daxuyaniyê bidin

Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku rojnameger tenê ji ber ku nûçe çêkirine di girtîgehê de ne û weha hat gotin: “Rojnamegerî ne sûç e.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Rojnamegerên li qadê ji bo rojnamegerên girtî dê daxuyaniyê bidin

Rojnamegerên ku li Stenbolê li qadê dixebitin ragihandin ku ew ê di 10ê Hezîranê de, bi daxwaza serbestberdana kedkarên girtî yên ETHAyê û rojnamevanên din, daxuyaniyeke çapemeniyê bidin.

Çalakî dê di 10ê Hezîranê roja Çarşemê, di saet 19:00an de li Qada Tunelê ya Taksîmê were darxistin.

“Rojnamegerî ne sûc e”

Di bangawaziyê de bal kişandin ser rewşa kedkarên ETHAyê Pinar, Nadiye, Elif û Muslum ku piştî operasyonên 3ê Sibatê yên li dijî Partiya Sosyalîst a Bindestan (ESP) hatibûn girtin. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku tevî di ser girtina wan de nêzî 5 meh derbas bûne jî, derbarê hinek navan de hê jî îdianame nehatiye amadekirin.

Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku rojnameger tenê ji ber ku nûçe çêkirine di girtîgehê de ne û weha hat gotin: "Rojnamegerî ne sûc e."

"Azadiya çapemeniyê di hedefê de ye"

Di metnê de hat destnîşankirin ku girtina rojnamevanan ne tenê binpêkirina mafên kesane ye, di heman demê de destwerdanek e li ser mafê agahdarkirin û gihîştina nûçeyan a civakê. Her wiha hat xwestin ku dawî li zextên li ser azadiya çapemeniyê bên anîn.

Bangawazî

Kedkarên çapemeniya azad; bang li hemû rêxistinên rojnamevanan, sazî û dezgehên ked û pîşeyê, rêxistinên girseyî yên demokratîk û kedkarên çapemeniyê kirin ku piştgiriyê bidin çalakiyê.

Di bangawaziya ku hat kirin de ev daxwaz derketin pêş:

  • Serbestberdana rojnamevanên girtî

  • Bidawîbûna zextên li ser azadiya çapemeniyê

  • Azadbûna kedkarên ETHAyê Pinar, Nadiye, Elif û Muslum

  • Serbestberdana hemû rojnamevanên girtî

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
etha rojnamegerên girtî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê