EMEP’li Karaca: Gazeteciler tutuklu, istismarcılar serbest

*Ayrıca Antep'te yaşamını yitiren Emel Akbaş'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmanın yeniden incelenmesi ve Elazığ'da görev yapan kamu emekçisi Sevda Aktan'ın yaşadığı şiddet, baskı ve sürgün iddialarının araştırılması gerektiğini vurguladı.

*Karaca, Etkin Haber Ajansı çalışanları Pınar Gayıp, Elif Bayburt, Nadiye Gürbüz ve Müslüm Koyun'un yaklaşık beş aydır tutuklu bulunduğunu hatırlattı ve "Gazeteciler tutuklu, istismarcılar serbest" dedi. TCK 217/A maddesinin gazeteciliği baskı altına almak için kullanıldığını belirterek maddenin kaldırılmasını istedi. Karaca, çocuk istismarı davasında 19 yıl 9 ay hapis cezası alan Yusuf Ziya Gümüşel'in sağlık gerekçesiyle tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Emek Partisi (EMEP) Antep Milletvekili Sevda Karaca, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında tutuklu gazetecilerden çocuk istismarı davalarındaki cezasızlık tartışmalarına, şüpheli kadın ölümlerinden kamuda yaşanan şiddet ve sürgün iddialarına kadar birçok başlığı gündeme taşıdı.

Karaca, “Gazeteciler tutuklu, istismarcılar serbest” dedi. Karaca, Etkin Haber Ajansı çalışanları Pınar Gayıp, Elif Bayburt, Nadiye Gürbüz ve Müslüm Koyun’un yaklaşık beş aydır tutuklu bulunduğunu hatırlattı.

Gazetecilerin haber faaliyetleri nedeniyle hedef alındığını söyleyen Karaca, gazeteciliğin suç gibi gösterilmesinin toplumun haber alma hakkını da engellediğini savundu.

Basın özgürlüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaca, son bir yılda gazetecilere yönelik gözaltıların önemli bölümünün Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesindeki “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması kapsamında gerçekleştiğini söyledi. Bu düzenlemenin gazetecilik faaliyetlerini baskı altına almak için kullanıldığını belirten Karaca, maddenin kaldırılması için Meclis’e sundukları teklifin görüşülmesini istedi.

Karaca, çocuk istismarı davasında 19 yıl 9 ay hapis cezası alan Yusuf Ziya Gümüşel’in sağlık gerekçesiyle tahliye edilmesine de tepki gösterdi. Gazeteciler, ağır hasta mahpuslar ve muhalifler için hukuk güvencesinin işletilmediğini savunan Karaca, istismar davalarında verilen cezaların uygulanması konusunda ciddi sorunlar bulunduğunu dile getirdi.

Basın toplantısında Antep’te yaşamını yitiren Emel Akbaş’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmayı da gündeme getiren Karaca, dosyanın yeniden incelenmesi gerektiğini söyledi. Soruşturmada telefon kayıtları, baz istasyonu verileri ve bazı tanık beyanlarının yeterince değerlendirilmediğini öne süren Karaca, etkin bir soruşturma yürütülmediğini iddia etti.

Karaca ayrıca Elazığ’da görev yapan kamu emekçisi Sevda Aktan’ın yaşadığını belirttiği şiddet, baskı ve sürgün sürecine ilişkin iddiaları da paylaştı. Aktan’ın darp raporu almasına ve şikâyette bulunmasına rağmen sonrasında soruşturmalarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Karaca, kamu kurumlarının süreci araştırması gerektiğini belirtti.

Karaca, hem Emel Akbaş dosyasının hem de Sevda Aktan’ın gündeme getirdiği iddiaların takipçisi olacaklarını söyledi.

(EMK)