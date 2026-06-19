Rûsya: Ukraynayê êrîşî Santrala Nukleer a Zaporîjyayê kir
Hat ragihandin ku li dijî Santrala Hêzê ya Nukleer a Zaporîjyayê ya ku di bin kontrola Rûsyayê de ye, êrîş pêk hatiye. Rêveberiya santralê îdia kir ku ev êrîş ji aliyê artêşa Ukraynayê ve hatine kirin.
Li gorî nûçeya AAyê, di daxuyaniya li ser hesabê medyaya civakî ya Santrala Nukleer a Zaporîjyayê de hat destnîşankirin ku beşa veguhastinê ya santralê herî kêm bi 14 balafirên bêmirov (ÎHA) hatiye hedefgirtin. Hat ragihandin ku ji ber êrîşan di beşa qerajê de şewat derketiye û zirar gihîştiye hin avahiyên li herêma qerajê.
Di daxuyaniyê de hat gotin ku ji ber rîskên ewlekariyê yên li herêmê û astengiyên di lêkolînan de, asta zirarê hîn bi zelalî nehatiye diyarkirin.
Hat diyarkirin ku di êrîşan de tu kes nemirî ye û birîndar nebûne. Her wiha xebatkarên santralê ji bo xebata ewledar û bênavber a tesîsê tedbîrên pêwîst girtine.
(EMK/AY)