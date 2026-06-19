TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
CÎHAN
DW: Dîroka Weşanê: 19.06.2026 10:52 19 Hezîran 2026 10:52
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 19.06.2026 10:55 19 Hezîran 2026 10:55
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Rûsya: Ukraynayê êrîşî Santrala Nukleer a Zaporîjyayê kir

Di daxuyaniya li ser hesabê medyaya civakî ya Santrala Zaporîjyayê de hat destnîşankirin ku herî kêm 14 ÎHAyan beşa lojîstîk û veguhastinê ya santralê hedef girtine.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Rûsya: Ukraynayê êrîşî Santrala Nukleer a Zaporîjyayê kir
Fotograf: AA

Hat ragihandin ku li dijî Santrala Hêzê ya Nukleer a Zaporîjyayê ya ku di bin kontrola Rûsyayê de ye, êrîş pêk hatiye. Rêveberiya santralê îdia kir ku ev êrîş ji aliyê artêşa Ukraynayê ve hatine kirin.

Li gorî nûçeya AAyê, di daxuyaniya li ser hesabê medyaya civakî ya Santrala Nukleer a Zaporîjyayê de hat destnîşankirin ku beşa veguhastinê ya santralê herî kêm bi 14 balafirên bêmirov (ÎHA) hatiye hedefgirtin. Hat ragihandin ku ji ber êrîşan di beşa qerajê de şewat derketiye û zirar gihîştiye hin avahiyên li herêma qerajê.

Di daxuyaniyê de hat gotin ku ji ber rîskên ewlekariyê yên li herêmê û astengiyên di lêkolînan de, asta zirarê hîn bi zelalî nehatiye diyarkirin.

Hat diyarkirin ku di êrîşan de tu kes nemirî ye û birîndar nebûne. Her wiha xebatkarên santralê ji bo xebata ewledar û bênavber a tesîsê tedbîrên pêwîst girtine.

Santrala Nukleer a Zaporîjyayê ku tesîsa herî mezin a enerjiya nukleer a Ewropayê ye, piştî destpêkirina şerê Rûsya û Ukraynayê, di Adara 2022an de ketibû bin kontrola hêzên Rûsyayê. Santral di dirêjahiya şer de ji ber fikarên ewlekariyê û tawanbariyên dualî, her dem wekî xaleke krîtîk dimîne.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Şerê Rûsya û Ûkraynayê nukleer Çekên Nukleer santral
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê