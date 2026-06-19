Rusya: Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali'nin ulaşım birimine İHA saldırısı düzenledi

*Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hasarın tam boyutu henüz belirlenemedi. Avrupa'nın en büyük nükleer enerji tesisi olan Zaporijya NGS, Mart 2022'de Rus güçlerinin kontrolüne geçmiş olup, savaş boyunca güvenlik endişelerinin ve karşılıklı suçlamaların merkezinde olmayı sürdürüyor.

*Santral yönetimi, saldırıların Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Saldırılar sonucu garaj kısmında yangın çıktı ve bakım alanlarındaki bazı binalarda hasar oluştu.

*Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin ulaşım birimine en az 14 İHA ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Rusya’nın kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) ulaşım birimine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi. Santral yönetimi, saldırıların Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

AA'nın haberine göre, Zaporijya NGS’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, santralin ulaşım bölümünün en az 14 İHA ile hedef alındığı belirtildi. Saldırılardan birinin garaj kısmında yangına neden olduğu, ayrıca garaj ve bakım alanlarında bulunan bazı binalarda hasar meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, bölgede devam eden güvenlik riski ve incelemelere yönelik kısıtlamalar nedeniyle oluşan hasarın boyutunun henüz net olarak belirlenemediği söylendi.

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtilirken, santral çalışanlarının tesisin güvenli ve kesintisiz şekilde faaliyet göstermesi için gerekli önlemleri aldığı kaydedildi.

Avrupa’nın en büyük nükleer enerji tesisi olan Zaporijya NGS, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Mart 2022’de Rus güçlerinin kontrolüne geçmişti. Santral, savaş boyunca güvenlik endişeleri ve karşılıklı suçlamaların merkezindeki kritik noktalardan biri olmayı sürdürüyor.

(EMK)