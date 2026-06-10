Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Kaz Dağları Kirazlı maden sahasında devam eden ekolojik tahribatı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Ceylan, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Kaz Dağları eteklerinde yapılması planlanan ve kamuoyunun tepkisi üzerine geri çekilen Kanadalı Alamos Gold’a ait Çanakkale Kirazlı Maden Sahası’nın, 3 Aralık 2025 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre TÜMAD Madencilik tarafından devralındığını söyledi.

Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi için, dönemin ruhsat sahibi Doğu Biga Madencilik tarafından hazırlanan ÇED raporuna 3 Temmuz 2012’de “ÇED olumlu” kararı verildiğini, ardından 2 Ağustos 2013’te kapasite artışı için de ikinci bir “ÇED olumlu” kararı alındığını hatırlatan Ceylan, şirketin kesileceğini taahhüt ettiği ağaç sayısının yaklaşık dört katının kesilmesi nedeniyle mahkeme kararıyla faaliyetlerin durdurulduğunu ifade etti.

Alamos–TÜMAD Anlaşması'na hukuk uyarısı: “Hükümsüzdür”

Sorunun işletmeci değişikliği olmadığını vurgulayan Ceylan, asıl meselenin hukuka aykırı faaliyetin sürmesi olduğunu belirterek, “Çanakkale halkı bu bölgede maden istemiyor. Bu proje için geçerli yeni bir ÇED olumlu kararı var mı, sahadaki faaliyetlerin yasal dayanağı nedir?” sorularını yönelterek süreci takip edeceklerini söyledi.

🟢 “Ruhsatı olmayan Kirazlı’yı neden TÜMAD Madencilik devraldı?”



CHP Çanakkale Milletvekili @ozgurceylanchp, Kaz Dağları Kirazlı maden sahasında devam eden ekolojik tahribatı Meclis gündemine taşıdı. https://t.co/0202e4roiT pic.twitter.com/CdN0Jexw8A — bianet (@bianet_org) June 10, 2026

“Ruhsat varsa kimin adına?” ÇED taahhütlerine uyulmaması nedeniyle faaliyetleri durdurulan, durdurma kararının kaldırılması için gerekli şartları sağlamayan ve ruhsat süresi dolup yenilenmeyen Doğu Biga Madencilik’in sahadaki çalışmalarını sonlandırarak alanı terk ettiğini belirten Ceylan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a şu soruları yöneltti: Doğu Biga Madencilik A.Ş.’nin İ.R:82225 numaralı işletme ruhsatının süresi 13.10.2019 tarihinde dolmuş ve ilgili maden projesi için Orman İzni olmaması nedeni ile ruhsat süresi uzatılmamış ruhsat tekrar MAPEG’e geçmişti. Söz konusu tarih sonrası Doğu Biga Madenciliğin ruhsat üzerinde nasıl bir hakkı bulunmaktadır? Söz konusu proje için işletme ruhsatı ve faaliyetine devam etmesini sağlayacak ÇED’i olmayan, sahada ve faaliyette bulunmaya hakkı olmayan bir şirketin devrettiği hisseler üzerinden kendisinin ya da farklı bir firmanın yeni bir ÇED, işletme ruhsatı vb… yasal zorunlulukları yerine getirilmeden adı geçen sahada faaliyet yürütmesinin yasal dayanakları nelerdir? Sahada hukuka aykırı olarak yürütülen faaliyetlere son verilmesi, maden sahasında hukuka aykırı olarak bulunan firma ya da firmalara ait tüm araç ve teçhizatın sahadan çıkarılması için yetkili kurum hangisidir? Bakanlığınız bu faaliyetleri durdurmak üzere üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte midir? Söz konusu sahada bulunan tüm araç ve teçhizatın sahadan çıkarılarak sahada gerçekleştirilmekte olan tüm faaliyetlere son verilmesi, ilgili kişi ve/veya firmaya gerekli hukuki yaptırımların uygulanması konusunda ihmali olanlar bakanlığınızca tespit edilmiş ve haklarında gerekli adli ve idari kovuşturma başlatılmış mıdır? Sahaya ilişkin maden ruhsatı Doğu Biga Madencilik San ve Tic. A.Ş. ya da TÜMAD Madencilik San ve Tic. A.Ş. adına verilmişse daha önce süresi dolan ruhsatın hangi işleme istinaden bu kurumlar adına tahsis edilmiştir? Söz konusu işlemin yasal dayanakları nelerdir? Şayet ruhsat bu iki şirketten birine ait değilse, halihazırda hangi şirket ya da şahıs adına ruhsat tanzim edilmiştir? Söz konusu proje için geçerli bir ÇED olumlu kararı var mıdır? Eğer faaliyet daha önce ÇED’e aykırılık gerekçesiyle mahkeme kararı ile durdurulan ÇED’e istinaden devam ediyorsa, ÇED’e aykırılık nasıl giderilmiştir? Durdurma kararını kaldıran işleme dair, her türlü bilgi, belge ve hukuki dayanaklar nelerdir?

(TY)