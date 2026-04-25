Alamos–TÜMAD Anlaşması'na hukuk uyarısı: “Hükümsüzdür”

Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Alamos Gold ile TÜMAD Madencilik arasında gerçekleştiği belirtilen ruhsat devrine yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi.

Çanakkale Kirazlı Altın Madeni sahasında yaşanan gelişmelerin ardından yapılan açıklamada, TÜMAD’ın sahada çalışmalara başlamasına karşı 21 Nisan’da yurttaşların alana giderek tepki gösterdiği aktarıldı.

Alamos ile TÜMAD arasındaki satış işleminin geçersiz olduğu vurgulanan açıklama şöyle:

“Alamos Gold’un Kirazlı’nın ruhsatlarını devretmesi usulsüzdür. Bir ruhsat (Alamos örneğinde olduğu gibi), ruhsat sahibi firmanın sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle iptal edildiyse veya geri alındıysa o ruhsat devlete döner ve devlet isterse, o ruhsat için tekrar ihale açıp başka bir firmaya verebilir. Elinden ruhsatı alınmış olan firmanın (Alamos’un) o ruhsatı başkasına (NUROL) satması veya devretmesi söz konusu olamaz. Ruhsat geri alınmıştır yani iptal edilmiştir. Firmanın o ruhsat üzerinde hiçbir mülkiyet veya tasarruf hakkı kalmamıştır. Bir şirket sahibi olmadığı ruhsatı nasıl satabilir?

Alamos Gold, ruhsatının uzatılmaması nedeniyle şirketlerine haksızlık yapıldığı iddiası ile TC Devleti aleyhine tazminat davası açmıştır. Açılan dava ruhsatların Alamos'un elinden alındığının itirafı ve kanıtıdır. Bu durumda Alamos Gold ile Nurol (TÜMAD) arasında yapılan satış geçersiz ve hükümsüzdür. Ayrıca satış / devir işlemi Bakanlığın onayına tabidir. Eğer onaylanmış ise bu onay da hukuka aykırıdır. Bakanlığın kendi uhdesinde / tasarrufunda olan bir ruhsatın ruhsat üzerinde hiçbir hakkı kalmamış bir firma tarafından satılmasına izin vermesi yasal değildir.”

Açıklamanın devamında tahkim süreci ve satış iddialarına ilişkin şu değerlendirmeler paylaşıldı:

“Türk Hükûmeti, tahkim sürecinde yanlış avukat seçimleri ve bazı hukuki hatalar nedeniyle davada oldukça başarısız bir tutum izlemiştir. Bu durumda davanın kaybedilmesi kaçınılmaz görünmekte idi. Davaya konu olan tazminatın büyüklüğü (1 milyar dolar) dikkate alınırsa, İngiliz avukatlık firmasının davayı satma olasılığı bile komplo teorisi sayılmayabilir.

Nitekim, Türk Hükûmeti davanın olumsuz sonuçlanacağını görünce tazminat ödemekten kurtulmak ve tazminatı başkalarına ödetmek için Alamos'a ruhsatı Nurol'a satması yönünde bir öneride bulunmuş olmalı ki Alamos ile Nurol arasında pazarlıklar sonucu 470 milyon dolara satış gerçekleşmiştir. Burada Alamos'un bir kaybı olmamıştır.

Zaten alacağı tazminat da bu meblağa yakın olacaktır. Nurol yönünden de karlı bir girişim olmuştur zira 3 tane kıymetli ruhsatı ucuza almış oldu. Şimdi ormanı kesilmiş, toprağı kazınmış, yasal prosedürleri tamamlanmış ve işletmeye hazır bir sahada Alamos'un bıraktığı yerden devam edecektir. Zaman olarak 4 yıl, yatırım olarak da en az 200 milyon dolar tasarruf edecektir.”

Açıklamada süreçte izlenmesi gereken yasal adımlar ve mevcut durumla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Alamos'a ‘Bu davadan vazgeçerseniz, o ruhsatları satmanıza izin veririz. Müşteriniz de hazır.’ diye teklif yapılmış ve Alamos da bu teklifi kabul etmiştir. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre hukuksuzdur.

TÜMAD’ın faaliyete başlayabilmesi için MAPEG tarafından işletme ruhsatının TÜMAD adına yeniden düzenlenmesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED olumlu kararı verilmesi, orman kesin izinlerinin verilmesi ve Çanakkale Valiliği tarafından yeni iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi gerekir. Derneğimiz tarafından ilgili kurumlardan CİMER üzerinden bu hususlar hakkında bilgi istenmiştir. MAPEG işletme ruhsatı hakkındaki sorumuza ‘ticari sır’ yanıtını vermiştir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyurularında herhangi bir ÇED süreci başlatılmamıştır. Alamos için alınan kararın TÜMAD için de geçerli kılındığına dair bir yazı verilmiş olmalıdır. Altı yıldır madencilik yapılmayan bir alanda eski ÇED kararının hâlâ geçerli olması tartışmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Kirazlı’da TÜMAD adına verilmiş bir kesin izin yoktur’ yanıtını vermiştir. Çanakkale Valiliği ise iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilip verilmediği konusundaki soruya yanıt vermemiştir.

Alamos Gold, 2019 yılında Kirazlı’dan, Çanakkale’den ve ülkenin dört bir yanından gelen yaşam savunucularının çadırlı nöbeti, kitlesel eylemler ve Fazıl Say gibi isimlerin dayanışması ile ayrılmak zorunda kalmıştır. TÜMAD da karşısında yine Çanakkale halkını, Kazdağlıları ve yaşam savunucularını bulacaktır.

MAPEG’in 317 nolu maden alanları ihalesi sonucu ülkenin birçok bölgesinde yeni maden alanları açılmaktadır. Yüzlerce alan şirketlere verilmiştir. Ormanlar, tarım alanları, korunan bölgeler ve su varlıkları ciddi ekolojik yıkım tehdidi altındadır.”

