HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.04.2026 16:39 16 Nisan 2026 16:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.04.2026 16:47 16 Nisan 2026 16:47
Okuma Okuma:  2 dakika

RSF’den X’e karşı bir suç duyurusu daha

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), X’in dezenformasyonu yaygınlaştıran politikaları nedeniyle Fransa’da yeni bir suç duyurusunda bulundu. Şikayet, platformun yanıltıcı içeriklerin dolaşımındaki sorumluluğunun yanı sıra Elon Musk yönetimini de doğrudan hedef alıyor.

BİA Haber Merkezi

Görsel: RSF

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Fransa’da yargı makamlarının Elon Musk’ı ifadeye çağırmasından birkaç gün önce, sosyal medya platformu X aleyhine dezenformasyon gerekçesiyle yeni bir suç duyurusunda bulundu.

Paris Savcılığı'nın siber suçlar birimine sunulan son şikayet, platformun yanıltıcı bilgi içeren içeriklerin yaygınlaşmasına yol açan politikasını hedef alıyor. RSF yargıdan, güvenilir bilgi edinme hakkına yönelik bu tekrarlanan ihlallerde ABD’li girişimciye ait şirketin sorumluluğunun tespit etmesini talep ediyor.

Bernard: Farkındalar, kasıtlı yapıyorlar

Platformla yaşanan sorunların vahim sonuçlarına değinen RSF Savunu Direktörü Antoine Bernard, girişimlerine karşılık “bilgi edinme hakkının korunmasıyla bağdaşmayan” bir yaklaşımla karşılaştıklarını bildirdi:

“X’te bilgi üzerinden saldırılar, bazıları yüz binlerce kez görüntülenmiş olanlar da dahil olmak üzere, aralıksız devam ediyor. Elon Musk tarafından yönetilen platformun yetkilileri bu durumun tam olarak farkındadır. Ancak bu, RSF’nin düzenli bildirimlerine, içerikleri kaldırmayı reddetmek için önceden hazırlanmış yanıtlar vermesini engellemedi. Bu durum, bilgi edinme hakkının korunmasıyla bağdaşmayan X’in kasıtlı davranışının bir sonucudur.”

Platformun sorumluluğunu sorgulamak için yeni bir dava

Kasım 2024'te RSF, X’e karşı kimlikleri taklit ve bu ağda yanıltıcı bilgiler yayan videoların serbest dolaşımına ortaklık ettiğini ortaya koymak amacıyla ilk hukuki girişimini başlatmıştı.

Ancak bu dava ile Ocak 2026 arasında RSF, kendi kimliğini ve genel müdürü Thibaut Bruttin’in kimliğini taklit eden çok sayıda videoyu bildirse de X’ten tatmin edici bir yanıt alamadı.

İlk şikayet, platformun RSF’nin kimliğinin taklit edilmesindeki sorumluluğunu ortaya çıkarmayı, bu durumun kurum itibarına zarar verdiğine dair iddiayı ortaya koymayı amaçlıyordu. Ocak 2026’da yapılan şikayet ise daha da ileri giderek doğrudan platformun yönetimini hedef alıyordu. X’in işleyişi, yapısal ve kasıtlı bir şekilde suç teşkil eden içeriklerin dolaşımını teşvik ediyor.

RSF, X’i özellikle herkesin bilgi edinme hakkını ihlal eden “çevrimiçi platformun yasadışı işletilmesi” suçunu işlemekle suçluyor. Bu suç, Fransa’da devam eden ve RSF’nin mağdur olarak kabul edildiği soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Nitekim bu soruşturma, X’in Fransa’daki ofislerinde arama yapılmasına ve 20 Nisan’da Elon Musk’ın mahkemeye çağrılmasına da yol açtı.

Türkiye istiyor, sosyal medya şirketleri gazetecileri sansürlüyor
Türkiye istiyor, sosyal medya şirketleri gazetecileri sansürlüyor
26 Şubat 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
x.com x twitter elon musk
