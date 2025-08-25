ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 25 Ağustos 2025 16:26
 ~ Son Güncelleme: 25 Ağustos 2025 16:38
2 dk Okuma

İSRAİL, GAZZE'DE GAZETECİLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR

RSF, BM Güvenlik Konseyi'ne ‘acil toplanma’ çağrısı yaptı

RSF, İsrail’in Gazze’de dört gazeteciyi öldürdüğü saldırıyı kınayarak BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı; “Gazetecilere yönelik katliam sona ermeli, uluslararası hukuk uygulanmalı” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

RSF, BM Güvenlik Konseyi'ne ‘acil toplanma’ çağrısı yaptı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), bugün İsrail’in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıda dört Filistinli gazetecinin öldürülmesini şiddetle kınadı.

RSF, gazetecilere yönelik katliamın sona ermesi için Birleşmiş Milletler (GM) Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanması çağrısında bulundu.

RSF Genel Müdürü Thibaut Bruttin, İsrail’in gazetecileri bilinçli olarak hedef aldığını söyledi. Gazetecilerin korunması uluslararası hukukla güvence altına alınmış olmasına rağmen, İsrail’in son iki yılda Gazze'de 200'den fazla gazeteciyi öldürdüğünü belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nin çatışma zamanlarında gazetecileri koruyan ve 27 Mayıs 2015’te oybirliğiyle kabul edilen 2222 sayılı kararını hatırlattı. Ardından da “İsrail ordusu bu kararın uygulanmasını hiçe sayıyor.” dedi.

Bruttin, RSF olarak kararın uygulanmasını sağlamak, gazetecilere karşı işlenen suçların cezasız kalmasına son vermek, Filistinli gazetecileri korumak, dış basına Gazze Şeridi'ne erişim izni vermek ve somut önlemler alınması sağlamak amacıyla BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantıya çağrılmasını talep etti.

“İsrail Silahlı Kuvvetleri, Gazze'den gelen bilgileri ortadan kaldırmak için attığı adımlarda daha ne kadar ileri gidecek? Uluslararası insani hukuku ne kadar daha ihlal etmeye devam edecek?” diye sordu.

İsrail’in bugün öğlen saatlerinde Nasır Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 15 kişi arasında Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP’nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News’te gazeteci olan Muaz Ebu Taha da vardı.

İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni bombaladı: 4’ü gazeteci 15 kişi öldü
İsrail Gazze’deki Nasır Hastanesi’ni bombaladı: 4’ü gazeteci 15 kişi öldü
25 Ağustos 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İsrail Filistin-İsrail Savaşı
