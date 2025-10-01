RSF’den UCM’de İsrail’e karşı beşinci şikayet

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Ekim 2023'ten bu yana İsrail aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) beşinci kez şikayette bulunarak, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazetecilere karşı işlemeye devam ettiği savaş suçlarına dair yeni kanıtlar sundu.

Son dönemde incelenen bazı vakalar, habercilerin kasıtlı olarak hedef alındığını ortaya koyuyor. RSF Savunuculuk ve Yardım Direktörü Antoine Bernard başvuruyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Mayıs 2024 ile Ağustos 2025 arasında 25'i öldürülen ve 5'i yaralanan 30'dan fazla gazeteciye yönelik saldırıların hangi şartlarda gerçekleştiğini belgeledik. Sonuç tartışmaya kapalı. Gazeteciler, büyük çoğunlukla gazetecilik faaliyetleri nedeniyle veya bu faaliyetleri sırasında hedef alınıyor. Ve durum giderek kötüleşiyor.

İsrail makamları Filistinli gazetecilere karşı artık yaygınlaşan iftira niteliğindeki suçlamaları, onları hedef almanın meşrulaştırılması için kullanıyor. Bu suçların faillerinin, yargı ve siyasetin kayıtsızlığı nedeniyle hala cezasız kalabilmesinden dolayı şaşkınlık içerisindeyiz.

Özellikle UCM’ni, tehditlere, baskılara ve yaptırımlara rağmen kararlılığını korumaya ve sadece ve sadece ve eksiksiz olarak işini yapmaya çağırıyoruz. Gazetecilere karşı işlenen suçlar cezalandırılmalıdır.”

Son RSF şikayeti, 24 Eylül 2025 tarihinde RSF'nin inisiyatifiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen, Gazze'deki gazetecilerin durumuna ilişkin yaklaşık 20 ülkenin katıldığı toplantının iki gün sonra yapıldı.

Bu olay, İsrail'in sivilleri, özellikle gazetecileri koruma yükümlülüğünü ciddi şekilde ihlal ettiğini göstermekle birlikte RSF'nin daha önceki UCM şikayetlerinde kınadığı gazetecilere karşı işlenen suçların faillerinin cezai sorumluluğunu hatırlatma fırsatı oldu.

RSF'ye göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının başlamasından bu yana en az 210 gazeteci öldürüldü. RSF, bunlardan 56'sının gazetecilik faaliyetleri nedeniyle veya bu faaliyetleri sırasında İsrail ordusunca kasıtlı olarak hedef alındığına dair makul gerekçelere sahip.

RSF, İsrail'e karşı ilk şikayetini 31 Ekim 2023'te, ikincisini 22 Aralık 2023'te, üçüncüsünü 27 Mayıs 2024'te ve dördüncüsünü 24 Eylül 2024'te yapmıştı. RSF ayrıca, 5 Ocak 2024'te, İsrail ordusunun gazetecilere karşı işlediği suçların, UCM savcısının yürüttüğü Filistin soruşturmasına dahil edilmesini sağlamıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(HA)