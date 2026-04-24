HABER
24 Nisan 2026 14:06
 Son Güncelleme: 24 Nisan 2026 14:10
Okuma: 1 dakika

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden 30 yıllık mahpusun infazı bir ay önce ertelenmiş

Batman Beşiri Açık Cezaevi’nde tutulan Dılbaz Abi’nin pencereden atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden mahpusun ölümüyle ilgili İHD, etkin soruşturma çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Batman’daki Beşiri Açık Cezaevi’nde tutulan Dılbaz Abi adlı mahpus, şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Cezaevi yönetimi, Abi’nin 15 Nisan’da pencereden atlayarak intihar ettiğini öne sürdü.

Hapishanelerdeki şüpheli ölümler için etkin soruşturma çağrısı
16 Nisan 2026

Olayın ardından ağır yaralanan Abi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen mahpus, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İnfazı üç ay ertelenmiş

Yaklaşık 30 yıldır cezaevinde tutulan Abi’nin, bir buçuk ay önce Batman Açık Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildiği öğrenildi. Ayrıca kısa süre önce İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla infazının 3 ay uzatıldığı belirtildi.

Otopsiye avukatlar da katıldı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Batman Şubesi, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Abi’nin hastaneye kaldırılmasının "yüksekten düşme" iddiasına dayandırıldığını aktardı. Şube, otopsi sürecine avukatlarının katıldığını ve yapılan ilk gözlemlerde vücutta düşmeye bağlı olduğu iddia edilen ancak açıklığa kavuşturulması gereken yaralanmalar tespit edildiğini duyurdu.

İHD: Soruşturma başlatılsın

Açıklamada, Batman Kampüs Hapishanesi’nde son bir yıl içinde çok sayıda mahpusun şüpheli biçimde yaşamını yitirdiğine dikkat çekilerek, bu durumun kaygı verici olduğu vurgulandı.

İHD, Abi’nin ölümüne ilişkin tüm iddiaların etkin, bağımsız ve tarafsız biçimde soruşturulmasını, sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında adli ve idari işlemlerin başlatılmasını talep etti.

(AB)

batman cezaevi mahpus hakları şüpheli ölümler infaz yakmalar
