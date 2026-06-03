Rojwelat Kızmaz'ın dosyası yeniden açıldı

Batman'da 9 Şubat 2024 tarihinde kaybolduktan üç gün sonra Ilısu Baraj Gölü'nde ölü bulunan Rojwelat Kızmaz'ın şüpheli ölümüne ilişkin dosya, ailenin sunduğu yeni deliller üzerine yeniden açıldı. Soruşturma dosyasına giren kriminal inceleme raporundaki telefon kayıtları ise ölüm tarihiyle çelişen veriler içererek dikkat çekti.

Kızmaz'ın cenazesinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma, olayın tüm yönleriyle araştırılmadığı ve kamera kayıtlarının yeterince incelenmediği yönündeki eleştirilere rağmen kısa süre içinde kapatılmıştı. Ancak son dönemde üniversite arkadaşı olan ve 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında yaşanan gelişmeler, Kızmaz ailesini yeniden harekete geçirdi.

JINNEWS'in haberine göre, aile, Nisan ayında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni deliller sunarak soruşturmanın yeniden açılmasını ve daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararının kaldırılmasını talep etti. Başvurunun ardından Rojwelat Kızmaz'ın ölümüne ilişkin soruşturma yeniden başlatıldı.

Kriminal raporda dikkat çeken telefon kayıtları

JINNEWS'in haberine göre, daha önceki soruşturma kapsamında Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan ve 22 Nisan 2025 tarihini taşıyan raporda dikkat çekici tespitlere yer verildi.

Rapora göre, Rojwelat Kızmaz'a ait telefon, Gülistan Doku'nun kaybolmasının hemen ardından kapatıldı. Ancak cihazın, Doku'nun kaybolmasından 46 gün sonra, 20 Şubat 2020 tarihinde saat 16.04'te yeniden açıldığı belirlendi.

Rapordaki en çarpıcı bulgulardan biri ise telefonun son iletişim kaydına ilişkin oldu. Kızmaz'ın cansız bedeni 12 Şubat 2024 tarihinde bulunmasına rağmen, telefondan son iletişimin 5 Mart 2024 günü saat 14.47'de gerçekleştiği tespit edildi. Bu kayıtlar, soruşturma dosyasında yeni soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Dosya Erzurum'a gönderildi

Kriminal raporda yer alan bulgulara rağmen soruşturmanın Nisan 2026'da kapatıldığı öğrenildi. Ancak ailenin yeni başvurusu üzerine dosya yeniden işleme alındı ve soruşturmanın Erzurum'da yürütülmesine karar verildi.

Bu kapsamda Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce Batman'da yürütülen soruşturma sırasında toplanan tüm delil ve materyallerin kendilerine gönderilmesini istedi.

Savcılığın 20 Mayıs tarihinde Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıda; telefon imajları, otopsi görüntüleri, dijital materyaller ve soruşturma dosyasının tamamının bir örneğinin talep edildiği belirtildi. Söz konusu belgelerin, Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen incelemelere eklenmesi amacıyla istendiği kaydedildi.

"Tüm dosyalar yeniden açılsın" talebi

Gülistan Doku'nun yakın arkadaşı olan Rojwelat Kızmaz, 9 Şubat 2024'te evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuş, üç gün sonra Hasankeyf-Ilısu Baraj Gölü'nde ölü bulunmuştu. Olay, ilk soruşturmada intihar olarak değerlendirilmiş ve dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmişti.

Kızmaz ailesinin avukatı Sümeyye Gültekin Aykut ise daha önce yaptığı açıklamada, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen tüm soruşturma dosyalarının yeniden açılmasını ve kararların kaldırılmasını talep ettiklerini belirtmişti.

Aile ve avukatları, Gülistan Doku soruşturmasında son dönemde ortaya çıkan gelişmelerin Rojwelat Kızmaz dosyasına ilişkin yeni şüpheleri de beraberinde getirdiğini savunuyor.

(EMK)