TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 14.06.2026 13:47 14 Hezîran 2026 13:47
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 14.06.2026 14:40 14 Hezîran 2026 14:40
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Roja 2emîn a “Konferansa Veguherîna Demokratîk a Komarê” dest pê kir

Roja 2em a konferansê bi 3 beşan pêk tê. Di beşa “Derfetên Demokratîkbûyînê ji Civakê ber bi Dewletê” de ya ku Akın Birdal moderatoriya wê dike de; Şukru Aslan, Ruşen Seydaoglu, Mehmet Bekaroglu û Ozgur Erol axêver bûn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Roja 2emîn a “Konferansa Veguherîna Demokratîk a Komarê” dest pê kir
Fotograf: Aren Yıldırım / bianet

Konferansa “Veguherîna Demokratîk a Komarê di Sedsala Duyemîn de” di roja duyem de li Stenbolê li Navenda Çandê ya Cem Karaca dest pê kir.

Konferansa ku bi banga 29 ronakbîr û nivîskaran hat birêxistin, gelek navên ji qadên siyaset, civaka sivîl û çand-hunerê tîne cem hev.

Di konferansê de dê mijarên mîna di sedsala duyem a Komarê de demokratîkbûn, pirsgirêka Kurd, ezmûna hevwelatîbûnê ya jinan û nasnameyên cuda, û her wiha demokrasiya beşdar werin nîqaşkirin.

Bernameya roja duyem a konferansê weha ye:

Beşa 4an

Derfetên Demokratîkbûyînê ji Civakê ber bi Dewletê

Moderator: Akin Bîrdal

*Şukru Aslan (Tevna Civakî ya Pirreng ku bi Siyaseta Yekreng a Komarê Hate Tengkirin)
*Ruşen Seydaoglu (Di Avakirina Demokrasiya, Aştiyê û Azadiyan de Rola Damezirîner a Jinan)
*Mehmet Bekaroglu (Neteweperwerî, Welatparêzî yan Hemwelatî?)
*Ozgur Erol (Komar, Kurd û Derfeta Veguherîna Demokratîk a Hiqûqî)

Beşa 5an

Civakîbûna Demokrasiya û Aştiyê

Moderator: Şebnem Korur Fîncanci
*Ahmet Faruk Unsal (Di Avakirina Aştiya Civakî de Tecrubeyên 2013-2015 û 2024)
*Yuksel Genç (Bingeha Civakî ya Aştiyê: Derbasbûna ji Polîtîkayên Nebaweriyê û Avakirina Demokrasiya bi Hev re)
*Cemal Salman(Di Sedsala Duyemîn a Komarê de Ji Îdealê heta Rastiyê: Elewî)
*Vahap Coşkun (Demokratîkbûn û Lihevkirina Civakî)

Beşa 6an

Binê Asmanekê Hevpar: Hevgirtin, Rêxistinbûn û Demokrasiya Beşdar

Moderator: Çilem Kuçukkeleş

*Ahmet Turk (Siyaseta Demokratîk û Hêza Civakê: Ji Herêmê ber bi Komara Demokratîk)
*Arîf Alî Cangi (Bi Xwezayê re jî Aştî: Komara Demokratîk a Ekolojîk)
*Zülfiye Yılmaz (Derfet û Sînorên Hiqûqî yên Beşdariya Demokratîk ji Herêmê ber bi Navendê)
*Bahadir Ozgur (Karkerî û Ekolojî: Ber bi Rêxistinbûneke Nû ve…)
*Cuma Çîçek (Ji bo Pêşerojeke Hevpar: Eko-Herêm, Ne-Merkezîbûn û Siyaseta Têkildar)

Panel-Forum II

Komara Kîjan Kesî ye, Pêşerojeke Çawa?

Moderator: Kuban Kural
*Neslîhan Acar (Karker Çawa ji Hemwelatiyê Hatin Derxistin?)
*Yildiz Tar (Tenêtiya Sed Salan: Komar û Rastiya LGBTÎ+ û Lêgerîna Çareseriyê di Sedsala Nû de)
*Dîba Keskîn (Di Pêşerojeke Çawa de Komara Demokratîk ji Jina Dîndar re Çi Pêşkêş Dike?)
*Ayşe Gul Altinay (Bi Hevgirtina Cîhanî Aştiyê Tevnandin)
*Mehmet Ugur Korkmaz (Ma Komara Gel Pêşerojê ji Ciwanan re Dihêle?)

Girtin

Parvekirina Metna Banga Demokratîk ji bo Sedsala Nû.

(AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
konferans Dem Partî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê