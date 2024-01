Rewşa Mehmet Saît Yildirimê ku di hucreya yekkesî de tê girtin, girantir dibe

Mehmet Saît Yildirim 72 salî ye û li Girtîgeha Tîpa F a Kiriklara Îzmîrê girtî ye. Pirsgirêkên tenduristiyê yên Yildirim roj bi roj girantir dibin. Yildirim ji ber ku nexweşiya wî ya dil heye di 18ê Kanûna Pêşiya 2023an de rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Yeşîlyurt Ataturkê û li wir anjiyo bû. Piştî 3 rojan dîsa birin girtîgehê û xistin hucreya yekkesî.

Bi fermana Wezareta Dadê di hucreya yekkesî de ye

Yildirim, di 5ê Kanûna Paşiyê de hevdîtin bi parêzera xwe Fatma Demîrerê re kiriye û gotiye, ji ber ku wê nikaribe bi tena serê xwe di hucreyê de bimîne daxwazname daye Rêveberî û Dozgeriya Girtîgehê. Her weha bi wan re rû bi rû jî hevdîtin kiriye. Li ser serlêdana Yildirim a rêveberiya girtîgehê li bendenê nexweşxane raporê amade bike. Tê gotin ku Yildirim bi fermana Wezareta Dadê di hucreya yekkesî de tê girtin.

Girtiyê nexweş Mehmet Saît Yildirim piştî anjiyoyê dîsa birine hucreyê

3 nexweşxaneyan rapor dane

Yildirim di sala 2015an de ji ber pirsgirêkên tenduristiyê ji Girtîgeha Girtî ya Tîpa D ya Amedê rakirin Nexweşxaneya Lêkolîn û Perwerdehiyê ya Gazî Yaşargîlê. Di raporê de hat diyarkirin ku ji ber nexweşîna dil nabe ku "bi tena serê xwe bimîne."

Di sala 2017an de jî ji ber pirsgirêkên tenduristiyê dîsa birin Nexweşxaneya Dewletê ya Navçeya Odemîş a Îzmîrê û nexweşxaneyê rapor da û got "Sepandina cezayê hucreyê zirarê dide tenduristiya wî." Li wê demê û vir ve di tenduristiya Yildirimî de tu peşkeftinek erênî çênebûye.

Her weha di sala 2018an de jî dîsa Yildirim rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Yeşîlyûrtê. Vê nexweşxaneyê jî rapora "dikare di girtîgehê de bimîne" da wî. Nexweşiyên weke fitiqa sitû, hîpertansyon, nexweşiya dil ya arterîosklerotîk, KOAH, nexweşiya pişikê û demaran bi Yildirimî re heye.

Girtina wî ya li hucreyê bêhiqûqî ye

Parêzera Yildirim Fatma Demîrerê diyar kir ku di hucreya yekkesî de girtina muwekîlê wê ne hiqûqî ye û got: "Têkildarî vê mijarê hevdîtin bi rêveberiya girtîgehê re hatin kirin lê belê ji hevdîtinan encam dernakevin. Nexweşiya dil a kronîk a muwekîlê min heye. Gava bikeve an go tiştek bibe kesek li gel nîne ku mudaxile bike. Berdana wî ya bi şertî di 25ê Sibata 2025an de ye. Lê di vê heyamê de di hucreyeke yekkesî de ragirtina wî ne wijdanî ye."

"Rêveberiya girtîgehê berpirsiyar e"

Demîrerê bi bîr xist ku muwekîlê wê ji ber pirsgirêkên tenduristiyê tenê 9 rojan li Girtîgeha Tîpa F ya Ewlekariya Bilind a Îmraliyê maye û got: “Em dixwazin cezayê mayî yên miwekîlê min were taloqkirin û muwekîlê min demildest bê berdan. Ji bo vê jî di rojên pêş de em ê serlêdanê bikin. Him ji ber temen û him jî ji ber nexweşiyên kronîk ên miwekîlê min nabe ku ew bi tenê bimîne. Rêveberiya girtîgehê tu belgeyan pîşan nade. Em nizanin bi qestî dikin yan na. Her nerehetiyek çêbibe dikare encamên ku kes naxwaze derxe holê. "Ewlehiya muwekîlê min, mafê jiyanî û tenduristiyê di bin berpirsiyariya rêveberiyê de ye."

“Pêkanîn kêfî ne”

Birayê Yildirim, Hasan Yildirim jî diyar kir ku tevî pirsgirêkên tenduristiyê jî birayê wî 5 sal in di hucreya yekkesî de tê girtin û got ku ev ne hiqûqî ye. Yildirim anî ziman ku birayê wî ji ber ku li Îmraliyê maye bi muemeleya taybet re rû bi rû ye û wiha got: "Dest danîne ser hemû pirtûkên wî. Heta pirtûka ku nivîsandibû jî nedan wî. Herî dawî xebateke wî ya pirtûkê hebû. Dest danîne ser du lênûskên wî yên ku hemû nivîsên wî tê de ne. Ez jî weke bira û wasiyê wî vê dibêjim: 'Ev pêkanîn kêfî, bêqanûnî û derqanûnî ne. Ez vê yekê qebûl nakim.'"

9 rojan li Îmraliyê ma

Ji bo hevdîtinên aştiyê yên li Îmraliyê, li ser daxwaza Rêberê PKKê Abdullah Ocalan sekreteriyayek ku ji 5 kesan pêk dihat hat avakirin. Yildirim di 15ê Adara 2015an de di vê sekreteryayê de cih girt. Yildirim piştî 9 rojan ji ber nexweşiya dil ji Girtîgeha Îmraliyê sewqî Girtîgeha Tîpa F a Boluyê hat kirin. Yildirim ku ji sala 2018an û vir ve li Girtîgeha Tîpa F a Hejmar 1ê ya Kiriklarê di hucreya yekkesî de tê girtin, 29 sal in di girtîgehê de ye û tê payîn ku di 25ê Sibata 2025an de bê berdan.

(TY/AY)