Girtiyê nexweş Mehmet Saît Yildirim piştî anjiyoyê dîsa birine hucreyê

Mehmet Saît Yildirim 71 salî ye, cezayê muebbetê lê hatibû birîn û sê sal in li Girtîgeha Tîpa Fyê ya Kiriklara Îzmîrê di hucreya yekkesî de tê ragirtin. Yildirim sê heftê berî niha ji ber nexweşiya dil anjiyo bû. Piştî anjiyoyê dîsa birin hucreyê.

Girtiyê nexweş Mehmet Saît Yildirim 28 sal in di gîrtîgehê de ye û bi gelek nexweşiyên weke dil, KOAH û hişkbûna sih û demaran û hîpertansiyonê re rû bi rû ye. Di sala 2015an de Nexweşxaneya Lêkolîn û Perwerdeyê ya Gazî Yaşargîla Amedê rapor dabû Yildirim ku “rewşa wî ne guncaw e bi tena serê xwe bimîne.”

Her weha di sala 2017an de jî di rapora lijneya Nexweşxaneya Dewletê ya Navçeya Odemişa Îzmîrê de, hatibû gotin ku "Sepandina cezayê hucreyê zirarê dide tenduristiya wî." Lê belê Yildirim 3 sal berê bi fermana Wezareta Dadê girtin hucreya yekkesî.

Yildirim ji ber ku nexweşiya wî ya dil heye di 18ê Kanûna Pêşiya 2023an de rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Yeşîlyurt Ataturkê û li wir anjiyo bû.

“Divê demildest vê bêhiqûqîyê bi dawî bikin”

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê birayê Mehmet Saît Yildirim, Hasan Yildirim di 25ê Kanûna 2023an de serdana birayê xwe kiriye.

Hasan Yildirim têkildarî rewşa birayê xwe Mehmet Saît Yildirim da zanîn ku ji sala 2018an heta niha bi awayekî derhiqûqî di hucreya yekkesî de tê ragirtin û ji ber nexweşiyên wî yên ku roj bi roj giran dibin bifikarin.

Yildirim destnîşan kir û got: “Di hevdîtina vekirî de min rewşa wî qet baş nedît. Tevî ku ez û birayê min li derve ne jî stent xistin dilê me. Birayê min di hundir de bi vê rewşa xwe ya nexweş di hucreya yekkesî de tê ragirtin. Birayê min 28 sal in di girtîgehê de ye. Dema em diçin gel wî jî rewşa wî nebaş e. Ev yek malbatê ditirsîne. Divê tavilê dawî li vê bêhiqûqtiyê bînin.”

Yildirim diyar kir ku rewşa birayê wî roj bi roj xerabtir dibe û bang li raya giştî û partiyên siyasî kir ku ji bo bidawîkirina vê bêhiqûqiya heyî bihestiyar tevbigerin.

*Li ser daxwaza Rêberê PKKê Abdullah Ocalan, di 15ê Adara 2015an de Yildirim di çarçoveya “Peywira sekreteryayê” de biribûn Girtîgeha Tîpa F a bi Ewlekariya Bilind a Îmraliyê. 9 roj piştre di 25ê Adarê de ji ber pirsgirêkên tenduristiyê yên weke dil û KOAH yên Yildirim, ew ji Îmraliyê anîbûn Girtîgeha Tîpa F a Boluyê.

(AY)