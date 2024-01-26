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Yayın Tarihi: 26 Ocak 2024 10:29
 ~ Son Güncelleme: 26 Ocak 2024 10:29
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Tek kişilik hücrede tutulan Mehmet Sait Yıldırım’ın durumu ağırlaşıyor

Mehmet Sait Yıldırım, kalp sorunları nedeniyle İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde dokuz gün tutulduktan sonra başka bir cezaevine sevk edilmişti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Tek kişilik hücrede tutulan Mehmet Sait Yıldırım’ın durumu ağırlaşıyor
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan hasta mahpus Mehmet Sait Yıldırım'ın (72) sağlık durumu kötüleşmeye devam ediyor.

Yıldırım, 18 Aralık 2023'te kaldırıldığı Atatürk Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde anjiyo olduktan üç gün sonra yeniden cezaevine götürülerek, tek kişilik hücreye konuldu.

Yıldırım, 5 Ocak 2024’te görüştüğü avukatı Fatma Demirer'e tek başına hücrede kalamayacağına dair hem Cezaevi İdaresi hem de Cezaevi Savcılığı ile yüz yüze görüştüğünü ve dilekçe verdiğini söyledi. Yıldırım, Adalet Bakanlığı'nın talimatı doğrultusunda tek kişilik hücrede tutuluyor.

"Vicdana aykırı"

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, boyun fıtığı, hipertansiyon, arteriosklerotik kalp hastalığı, KOAH, akciğer ve damar sertliği gibi farklı sağlık sorunları yaşayan Yıldırım’ın avukatı Fatma Demirer, müvekkilinin tek kişilik hücrede tutulmasının hukuksuzluk olduğunu belirtti: 

"Cezaevi idaresi ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kalıyor. Müvekkilim kronik kalp hastası. Herhangi bir rahatsızlık yaşaması ya da düşmesi durumunda müdahale edecek kimse yok. Şartlı tahliyesi 25 Şubat 2025’te. Bu bir yıllık süreçte tek kişilik oda da tutulması en başta vicdana aykırı.

"Müvekkilimin bir an önce infazının gerçekleşmesini istiyoruz. İnfazın ertelenmesine ilişkin önümüzdeki günlerde başvurumuz olacak. İdare herhangi bir belge sunmuyor. Kasti mi yapılıyor, onu da bilmiyoruz. Müvekkilimin güvenliği, yaşam ve sağlık hakkı idarenin sorumluluğundadır."

İmralı hatırlatması

Yıldırım’ın kardeşi Hasan Yıldırım, ağabeyinin İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde kaldığı için özel bir uygulamayla karşı karşıya olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"Bütün kitaplarına el konulmuş. Yazdığı kitap bile kendisine verilmiyor. Son olarak bir kitap çalışması vardı. Yazdığı bütün yazılara en konulmuş. Ben hem kardeşi hem de vasisi olarak şunu söylüyorum; Bu uygulamalar keyfi, hukuksuz ve yasa dışıdır. Bunu kabul etmiyorum.

Mehmet Sait Yıldırım, 15 Mart 2015’te "Çözüm Süreci" dolayısıyla İmralı Adası'nda yürütülen görüşmelerde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın talebiyle kurulan beş kişilik "sekreterya görevi"ndeydi. Yıldırım, yaşadığı kalp sorunları nedeniyle dokuz gün sonra İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmişti. 2018’den bu yana Kırıklar 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutulan Yıldırım, 29 yıldır cezaevinde ve 25 Şubat 2025 tarihinde tahliye olması bekleniyor. (TY)

Mehmet Sait Yıldırım İmralı Cezaevi Abdullah Öcalan hasta mahpuslar
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/haber/hasta-mahpus-yildirim-anjiyo-sonrasi-hucreye-goturuldu-290461
HAK SAVUNUCULARI: SELAHATTİN DEMİRTAŞ’IN ACISINI PAYLAŞIYORUZ
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/haber/hasta-mahpuslar-icin-insan-haklari-komisyonuna-basvuru-285839
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