Resmi Gazete’de yayımlandı: TELE1 satış sürecine alındı

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın 24 Ekim 2025’te “casusluk” iddiasıyla tutuklanmasının ardından kayyum atanan TELE1için satış süreci başlatıldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından hazırlanan satış ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlana göre, ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ile TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmeler bir araya getirilerek oluşturulan “TELE1 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” satışa çıkarıldı.

İhale detayları açıklandı

Satışta kapalı zarf ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanacak. Muhammen bedel 28 milyon lira olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerin 2 milyon 800 bin lira teminat yatırması ve tekliflerini 16 Haziran saat 16.00’ya kadar kapalı ve imzalı zarfla iletmesi gerekiyor. Açık artırma ise 17 Haziran saat 11.00’de TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında yapılacak.

TELE 1'in satışına Merdan Yanardağ tepki gösterdi

Süreç nasıl başladı? Gazeteci Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla TELE1’in sahibi olan şirkete kayyum olarak TMSF atandı. Bu kararın ardından TMSF heyeti akşam saatlerinde kanala gitti. Ana haber yayını sırasında spiker Murat Taylan yayını planlanandan erken kapatarak ekranlara veda etti. Kayyum kararının ardından kanalda çalışan bazı gazeteciler istifa etti. Ayrılan isimlerin bir bölümü daha sonra YouTube üzerinden TELE2 adıyla yeni bir yayın platformu kurdu.

