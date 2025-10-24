TELE1 ve İmamoğlu’na “casusluk” soruşturmasına tepkiler

Gazetecilik meslek örgütleri ve siyasi partiler, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınması ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aynı dosyada soruşturmaya dahil edilmesine tepki gösterdi.

Sabah saatlerinde İstanbul Emniyeti ekipleri, TELE1 binasında arama yaptı. Yanardağ’ın evi ve ofisinde de incelemelerde bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yanardağ hakkında “casusluk” suçlaması yöneltilirken, aynı dosyada İmamoğlu hakkında da yeni bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

DEM Parti: “Yargı siyaseti şekillendirme aracına dönüştü”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), TELE1’e düzenlenen polis operasyonuna ve Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi şöyle dedi.

“Ülkede adalet terazisinin ne kadar bozulduğunu gösteren bir başka yargısal operasyonun devreye konulduğu açıktır. Hukukun görevi adaleti sağlamak olmalıdır. Ancak maalesef Türkiye'de yargı mekanizmaları uzun zamandır siyaseti şekillendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Masa başı siyaset mühendisliğiyle siyaseti ve basını baskı altına almaya çalışmak, bu çabanın sahiplerine başarı getirmeyecektir.”

Bakırhan: “Yargının siyasallaşması vahim bir noktada”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sabah yapılan operasyonun yargının geldiği noktayı gösterdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Bu sabah TELE1 televizyonuna yapılan polis baskını sonucu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması ve aynı soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da dosya açılması, yargının siyasallaşmasının geldiği vahim noktayı bir kez daha gözler önüne sermektedir. Gazetecileri, siyasetçileri ve muhalif sesleri susturmaya çalışmak, demokratik toplum sürecine zarar vermektedir. Bu baskılar derhal sona ermelidir. Demokrasi, adalet ve özgürlükler için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da şu açıklamayı yaptı:

“Siyasi saiklerle yürütüldüğü açık olan soruşturma silsilesine bir yenisi daha eklendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a ‘casusluk’ suçlamasıyla açılan soruşturma kabul edilemez. Gazetecilik faaliyetinden ‘casusluk’ çıkarmaya çalışan aciz bir akılla karşı karşıyayız. Yıllardır tüm Türkiye’nin gözleri önünde gazetecilik faaliyetini icra eden Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması itibar suikastıdır, muhalif basına verilmek istenen gözdağıdır. Sabah yayınlarını gerçekleştirirken polis aramasına maruz kalan TELE1 emekçilerinin yanındayız.”

Gazetecilerden dayanışma mesajı

Gazeteci İrfan Değirmenci de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Merdan Yanardağ gazetecidir. Gazetecilik suç değildir.”

ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada çok sayıda gazeteci ve yurttaş da #GazetecilikSuçDeğildir etiketiyle dayanışma mesajları paylaştı.

MLSA şu açıklamayı yaptı:

“Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı. TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın evinde ve ofisinde arama yapıldığı, Yanardağ’ın casusluk iddiasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındığı açıklandı.”

DİSK Basın-İş şu açıklamayı yaptı:

“TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı ve TELE1’de arama yapıldı. Türkiye'de gazetecilerin gözaltına alınması, basın özgürlüğü ve hukuk devleti ilkeleri açısından endişe vericidir. Hukuki süreçlerin tarafsız ve adil bir şekilde yürütülmesi, tüm bireyler için olduğu gibi gazeteciler için de temel bir haktır. Gazetecilik faaliyetlerinin suç olarak nitelendirilmemesi, demokratik ilkelerin korunması açısından önemlidir. Unutulmamalıdır ki güçlü bir demokrasi, eleştirel düşünce ve bağımsız medyanın varlığıyla mümkündür. Merdan Yanardağ derhal serbest bırakılmalıdır! Gazetecilik suç değildir!”

TGS de şu açıklamayı yaptı:

“TELE1 Genel Yayın Yönetmeni #MerdanYanardağ, casusluk suçlamasıyla ve yine şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Merdan Yanardağ’dan casus, gerçek gazetecilikten ajanlık çıkmaz! Derhal serbest bırakılmalıdır. #GazetecilikSuçDeğildir”

