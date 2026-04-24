Rektör Naci İnci'ye 107 akademisyenden çağrı

Boğaziçi Üniversitesi'nde görevlerine iade edilen Tuna Tuğcu ve Cem Say'a baskı yapıldığını söyleyen bir grup akademisyen Rektör Naci İnci'ye seslendi. 107 imzalı çağrı metninde akademisyenler "husumet ve mobbing çerçevesinde değerlendirilebilecek" eylemlerin sonlandırılmasını istedi.
Çağrı metni şu şekilde:
Hocalarımız Tuna Tuğcu ve Cem Say’a karşı kayyım yönetim tarafından uzun süredir yürütülen psikolojik yıldırmanın hepimiz tanığıyız. Kayyım rektör Naci İnci ve ekibi, mesnetsiz ve mükerrer ceza ve disiplin soruşturmaları yürüterek, hakedilmiş araştırma izinlerini vermeyerek, tepeden inme şekilde ders yüklerini arttırarak ve çeşitli mecralarda gerçek dışı söylem ve ithamlara başvurarak bu iki hocamızı ısrarlı şekilde bezdirmeye çalışıyor. Biz, aşağıda imzası bulunan akademisyenler, öğretim üyesi olarak ilke ve sorumluluklarını sabır ve kararlılıkla savunan Tuna Tuğcu ve Cem Say’ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, Naci İnci yönetiminden ancak husumet ve mobbing çerçevesinde değerlendirilebilecek bu eylemleri sonlandırmalarını talep ediyoruz.
1 A. Sumru Özsoy, Prof. Dr., emekli
2 Ahmet Ersoy, Doç. Dr.
3 Ahu Ersözlü, Öğr. Gör., emekli
4 Albert Ali Salah, Prof. Dr. (1999-2007; 2011-2018)
5 Ali Kerem Saysel, Prof. Dr. emekli
6 Ali Özgün Konca, Prof. Dr.
7 Alpar Sevgen, Prof. Dr., emekli
8 Arzu Çelik, Prof. Dr.
9 Aslı Göksel, Prof. Dr., emekli
10 Aybek Korugan, Doç. Dr.
11 Ayfer Bartu Candan, Doç. Dr., emekli
12 Aysun Dizdar, Öğr. Gör., emekli
13 Ayşe Caner, Doç. Dr.
14 Ayşe Gürel, Prof. Dr.
15 Ayşe Mumcu, Prof. Dr.
16 Ayşenur Toğrol, Prof. Dr., emekli
17 Banu Aykın Köylüer, Öğr. Gör., kısmi zamanlı
18 Begüm Özkaynak, Prof. Dr.
19 Belgin Tekçe, Prof. Dr., emekli
20 Berna Kılınç, Prof. Dr.
21 Betül Kırdar, Prof. Dr., emekli
22 Betül Tanbay, Prof. Dr.
23 Bilge Ataca, Prof. Dr., emekli
24 Biray Kolluoğlu, Prof. Dr.
25 Birkan Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi
26 Burak Gürel, Prof. Dr.
27 Burçay Erus, Doç. Dr.
28 Bülent Sankur, Prof. Dr., emekli
29 Can Candan, Dr., (2007-2021)
30 Cengiz Kırlı, Prof. Dr.
31 Ceren Özselçuk, Doç. Dr.
32 Cevza Sevgen, Prof. Dr., emekli
33 Çiğdem Kafesçioğlu, Prof. Dr.
34 Derin Terzioğlu, Doç. Dr.,
35 Dilek Çınar, Doç. Dr., emekli
36 Dilek Doltaş, Prof. Dr., emekli
37 E.Eser Taylan, Prof. Dr., emekli
38 Ebru Muğaloğlu, Doç. Dr.
39 Emine Erktin, Prof. Dr., emekli
40 Emine Fişek, Doç. Dr., (2012-2023)
41 Emre Otay, Prof. Dr.,
42 Engin Ader, Doç. Dr.
43 Erol Köroğlu, Doç. Dr.
44 Ersan Demiralp, Prof. Dr.
45 Esra Mungan, Doç., Dr., emekli
46 Eşref Eşkinat, Prof. Dr., emekli
47 Faruk Birtek, Prof. Dr., emekli
48 Fatma B. Yılmaz, Prof. Dr.
49 Fatma Başak Aydemir, Dr. Öğr. Üyesi (2018-2024)
50 Fatma Gök, Prof. Dr., emekli
51 Fatoş Erkman, Prof. Dr., emekli
52 Fikret Adaman, Prof. Dr.
53 Gülcan Erçetin, Prof. Dr.
54 Güler Okman Fişek, Prof. Dr., emekli
55 Günizi Kartal, Doç. Dr.
56 Güzver Yıldıran, Prof. Dr., emekli
57 Halim Kara, Prof. Dr.,
58 Harika Altuğ, Öğr. Gör., emekli
59 Irmak Ertör, Doç. Dr.
60 İlhan Or, Prof. Dr., emekli
61 İ. Ercan Alp, Prof. Dr., emekli
62 İbrahim Yaman, Doç. Dr.
63 K. Kıvanç Karaman, Doç. Dr.
64 Kıvanç İnelmen, Prof. Dr., emekli
65 Kuban Altınel, Prof. Dr.
66 Lale Akarun, Prof. Dr.
67 Levent Yıldıran, Doç. Dr.
68 Mert Arslanalp, Dr. Öğr. Üyesi
69 Mine Eder, Prof. Dr.
70 Mine Göl-Güven, Doç. Dr.
71 Mine Nakipoğlu, Dr.
72 Murat Gülsoy, Prof. Dr., emekli
73 Murat Koyuncu, Doç. Dr.
74 Nazlı Somel, Dr. Öğr. Üyesi
75 Nejla Osseiran, Öğr. Görevlisi, emekli
76 Nesrin Erkol, Prof. Dr.
77 Neş’e Bilgin, Prof. Dr., emekli
78 Nuri Ersoy, Prof. Dr.
79 Nüket Esen, Prof. Dr., emekli
80 Nükhet Sirman, Prof. Dr., emekli
81 Olcay Akyıldız, Dr. Öğr. Üyesi
82 Orhan Yenigün, Prof. Dr., emekli
83 Oya Pancaroğlu, Prof. Dr.
84 Özlem Beyarslan, Doç. Dr.
85 Pınar Pektaş Madra, Öğretim Görevlisi
86 Reşit Canbeyli, Prof. Dr., emekli
87 Rıfat Okçabol, Prof. Dr.,emekli
88 Sema Sakarya, Prof. Dr.
89 Senem Yıldız, Doç. Dr.
90 Taner Bilgiç, Prof. Dr.
91 Tınaz Ekim, Prof. Dr.
92 Tolga Emre, Doç. Dr.
93 Tolga Sütlü, Dr. Öğr. Üyesi, (2019-2023)
94 Tuna Kuyucu, Doç. Dr.
95 Ümit Bilge, Prof. Dr.
96 Ünal Zenginobuz, Prof. Dr.
97 Volkan Çidam, Dr. Öğr. Üyesi, (2013-2025)
98 Yağmur Denizhan, Prof. Dr., emekli
99 Yaman Barlas, Prof. Dr., emekli
100 Yasemin Sohtorik İlkmen, Doç. Dr.
101 Yavuz Akpınar, Prof. Dr.
102 Z. Hande Sart, Doç. Dr.
103 Z. Umut Türem, Doç. Dr. (2012-2023)
104 Zeynep Gambetti, Doç. Dr., emekli
105 Zeynep Kadirbeyoğlu, Doç. Dr. (2009-2023)
106 Zeynep Sabuncu, Doç. Dr., emekli
107 Zeynep Uysal, Doç. Dr.
(Mİ)