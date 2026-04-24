Rektör Naci İnci'ye 107 akademisyenden çağrı

Boğaziçi Üniversitesi'nde görevlerine iade edilen Tuna Tuğcu ve Cem Say'a baskı yapıldığını söyleyen bir grup akademisyen Rektör Naci İnci'ye seslendi. 107 imzalı çağrı metninde akademisyenler "husumet ve mobbing çerçevesinde değerlendirilebilecek" eylemlerin sonlandırılmasını istedi.

Çağrı metni şu şekilde:

Hocalarımız Tuna Tuğcu ve Cem Say’a karşı kayyım yönetim tarafından uzun süredir yürütülen psikolojik yıldırmanın hepimiz tanığıyız. Kayyım rektör Naci İnci ve ekibi, mesnetsiz ve mükerrer ceza ve disiplin soruşturmaları yürüterek, hakedilmiş araştırma izinlerini vermeyerek, tepeden inme şekilde ders yüklerini arttırarak ve çeşitli mecralarda gerçek dışı söylem ve ithamlara başvurarak bu iki hocamızı ısrarlı şekilde bezdirmeye çalışıyor. Biz, aşağıda imzası bulunan akademisyenler, öğretim üyesi olarak ilke ve sorumluluklarını sabır ve kararlılıkla savunan Tuna Tuğcu ve Cem Say’ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, Naci İnci yönetiminden ancak husumet ve mobbing çerçevesinde değerlendirilebilecek bu eylemleri sonlandırmalarını talep ediyoruz.

1 A. Sumru Özsoy, Prof. Dr., emekli

2 Ahmet Ersoy, Doç. Dr.

3 Ahu Ersözlü, Öğr. Gör., emekli

4 Albert Ali Salah, Prof. Dr. (1999-2007; 2011-2018)

5 Ali Kerem Saysel, Prof. Dr. emekli

6 Ali Özgün Konca, Prof. Dr.

7 Alpar Sevgen, Prof. Dr., emekli

8 Arzu Çelik, Prof. Dr.

9 Aslı Göksel, Prof. Dr., emekli

10 Aybek Korugan, Doç. Dr.

11 Ayfer Bartu Candan, Doç. Dr., emekli

12 Aysun Dizdar, Öğr. Gör., emekli

13 Ayşe Caner, Doç. Dr.

14 Ayşe Gürel, Prof. Dr.

15 Ayşe Mumcu, Prof. Dr.

16 Ayşenur Toğrol, Prof. Dr., emekli

17 Banu Aykın Köylüer, Öğr. Gör., kısmi zamanlı

18 Begüm Özkaynak, Prof. Dr.

19 Belgin Tekçe, Prof. Dr., emekli

20 Berna Kılınç, Prof. Dr.

21 Betül Kırdar, Prof. Dr., emekli

22 Betül Tanbay, Prof. Dr.

23 Bilge Ataca, Prof. Dr., emekli

24 Biray Kolluoğlu, Prof. Dr.

25 Birkan Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi

26 Burak Gürel, Prof. Dr.

27 Burçay Erus, Doç. Dr.

28 Bülent Sankur, Prof. Dr., emekli

29 Can Candan, Dr., (2007-2021)

30 Cengiz Kırlı, Prof. Dr.

31 Ceren Özselçuk, Doç. Dr.

32 Cevza Sevgen, Prof. Dr., emekli

33 Çiğdem Kafesçioğlu, Prof. Dr.

34 Derin Terzioğlu, Doç. Dr.,

35 Dilek Çınar, Doç. Dr., emekli

36 Dilek Doltaş, Prof. Dr., emekli

37 E.Eser Taylan, Prof. Dr., emekli

38 Ebru Muğaloğlu, Doç. Dr.

39 Emine Erktin, Prof. Dr., emekli

40 Emine Fişek, Doç. Dr., (2012-2023)

41 Emre Otay, Prof. Dr.,

42 Engin Ader, Doç. Dr.

43 Erol Köroğlu, Doç. Dr.

44 Ersan Demiralp, Prof. Dr.

45 Esra Mungan, Doç., Dr., emekli

46 Eşref Eşkinat, Prof. Dr., emekli

47 Faruk Birtek, Prof. Dr., emekli

48 Fatma B. Yılmaz, Prof. Dr.

49 Fatma Başak Aydemir, Dr. Öğr. Üyesi (2018-2024)

50 Fatma Gök, Prof. Dr., emekli

51 Fatoş Erkman, Prof. Dr., emekli

52 Fikret Adaman, Prof. Dr.

53 Gülcan Erçetin, Prof. Dr.

54 Güler Okman Fişek, Prof. Dr., emekli

55 Günizi Kartal, Doç. Dr.

56 Güzver Yıldıran, Prof. Dr., emekli

57 Halim Kara, Prof. Dr.,

58 Harika Altuğ, Öğr. Gör., emekli

59 Irmak Ertör, Doç. Dr.

60 İlhan Or, Prof. Dr., emekli

61 İ. Ercan Alp, Prof. Dr., emekli

62 İbrahim Yaman, Doç. Dr.

63 K. Kıvanç Karaman, Doç. Dr.

64 Kıvanç İnelmen, Prof. Dr., emekli

65 Kuban Altınel, Prof. Dr.

66 Lale Akarun, Prof. Dr.

67 Levent Yıldıran, Doç. Dr.

68 Mert Arslanalp, Dr. Öğr. Üyesi

69 Mine Eder, Prof. Dr.

70 Mine Göl-Güven, Doç. Dr.

71 Mine Nakipoğlu, Dr.

72 Murat Gülsoy, Prof. Dr., emekli

73 Murat Koyuncu, Doç. Dr.

74 Nazlı Somel, Dr. Öğr. Üyesi

75 Nejla Osseiran, Öğr. Görevlisi, emekli

76 Nesrin Erkol, Prof. Dr.

77 Neş’e Bilgin, Prof. Dr., emekli

78 Nuri Ersoy, Prof. Dr.

79 Nüket Esen, Prof. Dr., emekli

80 Nükhet Sirman, Prof. Dr., emekli

81 Olcay Akyıldız, Dr. Öğr. Üyesi

82 Orhan Yenigün, Prof. Dr., emekli

83 Oya Pancaroğlu, Prof. Dr.

84 Özlem Beyarslan, Doç. Dr.

85 Pınar Pektaş Madra, Öğretim Görevlisi

86 Reşit Canbeyli, Prof. Dr., emekli

87 Rıfat Okçabol, Prof. Dr.,emekli

88 Sema Sakarya, Prof. Dr.

89 Senem Yıldız, Doç. Dr.

90 Taner Bilgiç, Prof. Dr.

91 Tınaz Ekim, Prof. Dr.

92 Tolga Emre, Doç. Dr.

93 Tolga Sütlü, Dr. Öğr. Üyesi, (2019-2023)

94 Tuna Kuyucu, Doç. Dr.

95 Ümit Bilge, Prof. Dr.

96 Ünal Zenginobuz, Prof. Dr.

97 Volkan Çidam, Dr. Öğr. Üyesi, (2013-2025)

98 Yağmur Denizhan, Prof. Dr., emekli

99 Yaman Barlas, Prof. Dr., emekli

100 Yasemin Sohtorik İlkmen, Doç. Dr.

101 Yavuz Akpınar, Prof. Dr.

102 Z. Hande Sart, Doç. Dr.

103 Z. Umut Türem, Doç. Dr. (2012-2023)

104 Zeynep Gambetti, Doç. Dr., emekli

105 Zeynep Kadirbeyoğlu, Doç. Dr. (2009-2023)

106 Zeynep Sabuncu, Doç. Dr., emekli

107 Zeynep Uysal, Doç. Dr.

