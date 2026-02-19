Özel Boğaziçi Üniversitesi'nde Erdoğan'a seslendi: E protesto edilecek şeyi yapmasaydın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi’ni ziyaret etti. Üniversite girişinde öğrenciler tarafından karşılanan Özel, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kampüsü ziyareti sırasında nöbetlerine izin verilmeyen akademisyenlere destek vermek amacıyla kampüse geldi.

Özel, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ile birlikte rektörlük binasına sırtını döndü, “Özerk, özgür, demokratik üniversite” pankartı taşıdı

Özel, akademisyenlerin 1262. gününü dolduran nöbetine katıldı ve rektörlük binasına sırtını dönerek “Özerk, özgür, demokratik üniversite” yazılı dövizi taşıdı.

Öğrencilerin forumuna katılan Özel burada yaptığı konuşmada, geçen günlerce üniversiteyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

T24'ten Can Öztürk'ün aktardığına göre ziyaretin yapılacağı gün giriş çıkışlara izin verilmediği, kampüsün bulunduğu mahallede geniş güvenlik önlemlerinin alındığını hatırlatan Özel, "Buraya rıza gösterilerek girebilecek ve öğrencilerle sohbet edebilecek, varsa eleştirilerini dinleyecek bir cumhurbaşkanı olamadı Erdoğan" dedi.

Özel, Erdoğan'ın Boğaziçi'nde çektirdiği fotoğraftaki öğrencilerin Boğaziçi öğrencisi olmamalarına dair de konuştu "İşgalin fotoğrafı!" dedi.

Özel, "Geleneği olan okullar, geleneği olan kurumlar bir ülkenin görülmeyen taşıyıcı kolonlarıdır. Ve geleneği olan yapılara saldıran birisi varsa o kurumun düşmanıdır" dedi.

"Hangi görüşte olursa olsun onların hakkını savunuyoruz"

Özel okul çıkışında gazetecilere açıklama yaptı, şöyle dedi:

"Öğrencilerle sohbet etmeye, bir anlamda da bir geçmiş olsun dilemeye geldik. 10'a yakın ziyaretimde Boğaziçi'nin gözünde görmediğim bir şeyi gördüm bugün. Bir kırgınlık, bir öfke ve bir travma hali var geçen hafta olanlardan dolayı.

Evinize siz yokken, size rağmen birisi izinsiz girip evinizi kullanırsa eşyalarınıza dokunursa evinizi size rağmen kullanırsa birisi ne hissederseniz öğrenciler onu hissediyor. Bir üniversiteye gelmenin bir adabı var.

Gelirsiniz, o üniversitedeki yaşamı felç etmeden üniversite öğrencisine peşi suçlu muamelesi yapmadan okula saygı duyarak, öğrencisine, öğretim görevlisine saygı duyarak bir ziyaret yaparsınız.

Bugün öğrenciler bu mizansene inanılmaz bir cevap verdi. Geçen sefer seslenildi Üniversite öğrencisiymiş gibi gösterilen Ak Gençliğe. Hadi Mavi Boğaziçi kartınızı gösterin de görelim denmişti. Bir tane kart göremedik.

Bugün bizi burada nezaketle karşılayan, ağırlayan, sorular soran, sohbet eden arkadaşlarımız hatıra fotoğrafında yüzlerce öğrenci kartını kaldırıp onunla poz verdiler. Dünün ve bugünün özeti budur. Bir üniversiteye oraya saygı duyarak gelirseniz, üniversitede size saygı duyar. Neden korkuyor Erdoğan? Protesto edilecekmiş. E protesto edilecek şeyler yapmayaydın ya...

Buradaki şikayetlerin en önemlisi özgürlüklerin kısıtlanması kayyum siyaseti ve dışarıdan yapılan müdahale. Buranın geçen hafta uğradığı saldırı, işgal ve yaşadıkları üzüntü vesilesiyle tüm öğrencileri, tüm adakamisyenleri saygıyla selamlıyoruz. Hangi görüşte olurlarsa olsunlar onların haklarını savunuyoruz."

Geçtiğimiz hafta Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni’ne katılmış, burada AKP’li gençlerle bir araya gelmişti.

Fotoğraf: Ege Tonga

Bu ziyaret nedeniyle kampüs sıkı güvenlik önlemleriyle çevrilmiş, yurtlarda aramalar yapılmış ve iki öğrenci protesto nedeniyle gözaltına alınmıştı. Ziyaret, Boğaziçi Akademisyenleri’nin 1000 günden uzun süredir sürdürdüğü nöbeti de engellemişti.

