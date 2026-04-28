DW: Dîroka Weşanê: 28.04.2026 11:33 28 Nîsan 2026 11:33
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.04.2026 11:34 28 Nîsan 2026 11:34
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Qeyûmê berê yê Xelfetîyê ji ber 'gendeliyê' hat girtin

Di operasyona li dijî Şaredariya Xelfetîyê de 29 gumanbar hatin girtin. Di nav kesên ku hatine girtin de qeyûmê berê û qaymeqamê berê yê navçeyê Şeref Albayrak jî heye. Albayrak piştî ku wekî qeyûm hatibû wezîfedarkirin, di hilbijartinan de bû namzetê AKPê û şaredarî qezenc kiribû.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Têkildarî qonaxa rêveberiya berê ya Şaredariya Xelfetiyê ya Rihayê, bi tohmeta ku 'ji bo pêkanîna sûc rêxistin avakirine' û 'di îhaleyan de gendelî kirine' operasyonek hatibû kirin. Di operasyonê de 46 gumanbar hatibûn desteserkirin û ji wan 29 hatin girtin.

Ekîbên Şubeya Têkoşîna Dijî Qaçaxçîtî û Sûcên Organîze yên Midûriyeta Emniyetê ya Rihayê, bi kordînasyona Serdozgeriya Komarî ya Bîrecîkê di 24ê Nîsanê de operasyon li dar xistibûn. Di nav 46 gumanbarên ku karûbarên wan ên li edliyeyê qediyan de; qeyûm û şaredarê berê Şeref Albayrak, endamên berê yên encumena şaredariyê, xebatkarên şaredariyê û esnaf hene.

Şeref Albayrak jî di nav de 29 gumanbar hatin girtin. Ji 17 gumanbarên din 3 kes hatin berdan û 14 kes jî bi şertê kontrola edlî serbest bûn.

Di operasyona 24'ê Nîsanê de ku derbarê qonaxa rêveberiya berê ya şaredariyê de hatibû destpêkirin, li ser 51 gumanbaran (ku 28 jê peywirdarên dewletê ne) lêpirsîn hatibû vekirin. Di wê demê de 50 gumanbar hatibûn destese kirin û 4 jê piştî îfadeyên li emniyetê hatibûn berdan.

Di çarçoveya lêpirsînê de xebatên ji bo girtina gumanbarekî din berdewam dikin.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Qeyûm Xelfetî Gendeltî
