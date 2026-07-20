Polîtîkaya bêcezatiyê 11 sal in didome: Li Pirsûsê dîsa dest nedan peywirdarên dewletê
Di 11emîn salvegera Komkujiya Pirsûsê de ku yek ji serdemên herî tarî yên dîroka Tirkiyeyê ye , Platforma ji bo Pirsûsê Adalet û Federasyona Komeleyên Ciwanên Sosyalîst (SGDF) bi daxuyaniyên hevpar û berfireh hem bertek nîşanî polîtîkayên bêcezatiyê yên di pêvajoya darizandinê de dan û hem jî bal kişandin ser berpirsyariyên siyasî yên li pişt komkujiyê.
Di daxuyaniya Platforma ji bo Pirsûsê Adaletê de hat destnîşankirin ku têkoşîna hiqûqî ji 20ê Tîrmeha 2015an û vir ve berdewam dike. Ev yek veguheriye pêvajoyeke ku faîlên komkujiyê û berpirsiyariyên peywirdarên dewletê têde tên veşartin.
Platformê diyar kir ku ji roja yekem a lêpirsînê ve bi biryarên bisînorkirinê rê li ber gihiştina malbat û parêzeran a li dosyeyê hatiye girtin û weha got:
-
Lêpirsîneke bibandor nehat kirin: Nehat lêkolînkirin ku bê ka xwekujê bombekirî çawa hatiye Pirsûsê, malzemeyên bombeyê çawa peyda kirin û di derbasbûna sînor de ji kê alîkarî girtiye. Hat gotin ku darizandin tenê bi bersûcê girtî Yakub Şahin û du bersûcên firarî re hatiye sînordarkirin. Faîlên din û têkiliyên wan ên bi DAÎŞê re hatiye paşguhkirin.
-
Parastina peywirdarên dewletê: Tevî ku di raporên Mifetişên Mûlkiyeyê yên Wezareta Karên Navxweyî de hat belgekirin ku xebatkarên Emniyeta Semsûr û Riheyê berî komkujiyê di sîstemê de lêgerîn li ser xwekujê bombekirî Şêx Abdurrahman Alagoz kirine jî, derbarê van kesan de ti karûbarên edlî an jî îdarî nehatine kirin. Hat ragihandin ku ji bo Midûrê Emniyetê yê wê serdemê ku di roja komkujiyê de tedbîrên ewlehiyê yên asayî negirtibû jî tenê bi cezayê pereyan ê edlî hatibû rawestandin.
-
Delîlên ku hatine veşartin û windakirin: Hat teqezkirin ku beşa 5 saetan a tomarên kamerayan ên roja komkujiyê kêm in/hatine jêbirin, lê heta îro ti lêkolîneke bibandor a pisporan nehatiye kirin. Her wiha hat bibîrxistin ku tevî agahiyên ku bersûcê firarî İlhami Bali di dema ku lê dihat gerîn de li Nexweşxaneya Dewletê ya Cihanbeyliya Konyayê derman bûye jî, daxwazên lêkolînkirina vê mijarê ji aliyê dadgehê ve hatine redkirin.
-
Derbasbûna sînor û daxwaza radestkirinê: Derket holê ku endamên DAÎŞê yên ku bi salan wek amîrên sînor peywir kiribûn, bi leşkeran re bazarî kirine û tevî guhdarkirina telefonan jî rê li ber wan nehatiye girtin û faîl gav bi gav hatine guhdarkirin. Bang hat kirin ku bersûcên firarî İlhami Bali û Deniz Buyukçelebi yên ku tê zanîn li kamp û girtîgehên li Sûriyeyê ne, mîna Omer Deniz Dundar ê ku mehên borî ji bo Tirkiyeyê hatibû radestkirin, divê demildest jî bêne radestkirin.
SGDF: Dê xewnên wan nîvco nemînin
Federasyona Komeleyên Ciwanên Sosyalîst (SGDF) jî di peyama ku belav kir de bal kişand ser wê yekê ku komkujî li dijî îradeya jiyana hevpar a gelên Tirkiye û Kurdistanê, li dijî hevdîtina zarokên Geziyê û zarokên Kobanê hatiye kirin.
SGDFê di daxuyaniya xwe de weha got:
-
Darizandina nîvcomayî û zext: Hat diyar kirin ku ev 11 sal in berpirsiyarên esil yên komkujiyê û rola desthilata AKPê ya di komkujiyê de nayên darizandin. Lê belê malbatên Pirsûsê, birîndar û rêxistinên ciwanan ji ber ku tevlî bîranînan bûne, adaletê dixwazin û "ji kujer re dibêjin kujer" tên darizandin û cezakirin.
-
Peyama têkoşîna yekgirtî: SGDFê diyar kir ku îfadeya endamekî DAÎŞê ku di pêvajoya borî de anîbûn Tirkiyeyê, careke din rastiyên ku 11 sal in têne parastin piştrast kirine û bang li hemû ciwanan kir ku têkoşîna li dijî faşîzm û emperyalîzmê mezin bikin û kolanan dorpêç bikin.
(EMK/AY)