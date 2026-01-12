PJAK: İran’da özgürlük talebine kurşunla yanıt veriliyor

Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), İran’da süren protestolara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. PJAK, İran rejiminin devam eden gösterilere karşı doğrudan katliam emri verdiğini ifade ederken, halkın ayaklanmasının ülke genelinde kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

PJAK, İran’ın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar pek çok kentte sokakların özgürlük talep eden halk ile baskıcı güvenlik güçleri arasında açık bir çatışma alanına dönüştüğünü kaydetti. Parti, protestoların büyüyen dalgasının rejimi çaresiz ve şaşkın bıraktığını, buna rağmen İslam Cumhuriyeti yöneticilerinin baskı ve şiddet politikalarında ısrar ettiğini dile getirdi. PJAK’a göre bu tutum, halkın öfkesini ve direncini daha da güçlendirdi; demokratik ve devrimci ayaklanmalar rejimi adım adım çöküşe sürüklüyor.

"Haber akışını engellenmek istiyorlar"

Açıklamada, rejimin yıkımın eşiğinde olduğunu gördüğü için İran halkını yok etmeyi hedefleyen bir karar aldığı belirtildi.

PJAK, hükümetin bu katliamları dünyadan gizlemek amacıyla interneti ve telefon hatlarını kestiğini, böylece dışarıya bilgi akışını tamamen engellemek istediğini ifade etti. Parti, İran ile dünya arasındaki iletişim kesilse bile halkın özgürlük sesinin susturulamayacağını vurguladı.

PJAK, dış dünyaya ulaşan sınırlı bilgilerin dahi baskıcı güçlerin birçok şehir ve bölgede sivillere karşı hafif ve ağır silahlar kullandığını ortaya koyduğunu açıkladı. Yayınlanan görüntülerin, güvenlik güçlerinin protestoculara ve isyancılara karşı son derece sert ve vahşi saldırılar düzenlediğini gösterdiğini belirten PJAK, bu eylemleri insanlığa karşı işlenmiş suçlar olarak nitelendirdi ve sorumluluğun doğrudan İran’daki siyasi liderliğe ait olduğunu söyledi.

Parti, Tahran, Karaj, İsfahan, Horasan, Lorestan ile Kürdistan’ın İlam, Kermaşan, Şabad, Gilan-e Gharb, Kamyaran, Salmas ve Hoy gibi birçok bölgesinde güvenlik güçlerinin halka doğrudan ateş açtığını ve çok sayıda sivili öldürdüğünü dile getirdi. PJAK, İran’ın bugün ateşin, ayaklanmanın ve kanın hâkim olduğu bir ülkeye dönüştüğünü ifade ederek, rejimin bu katliamları daha da genişletebileceği uyarısında bulundu.

Açıklamanın sonunda PJAK, İslam Cumhuriyeti rejiminin barbarca ve insanlık dışı uygulamalarını sert biçimde kınadı. Parti, İran genelinde özgürlük isteyen halkı desteklemek için tüm imkânlarını seferber edeceğini duyurdu.

PJAK, uluslararası kurumları bu katliamlar karşısında sessiz kalmamaya ve acil somut adımlar atmaya çağırdı, yurt dışında yaşayan İranlıları, özgürlük yanlısı tüm kesimleri ve vicdan sahibi herkesi İran halkının sesi olmaya davet etti.

Gençlerin ve kadınların baskıcı yönetime karşı gösterdiği azim, irade ve büyük fedakârlığın, İran halkının demokratik protestolarını mutlaka başarıya ulaştıracağını ve bu topraklarda özgürlüğün doğacağını ifade etti.

(EMK)