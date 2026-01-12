ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 12.01.2026 08:47 12 Ocak 2026 08:47
 SG: Son Güncelleme: 12.01.2026 08:51 12 Ocak 2026 08:51
Okuma Okuma:  2 dakika

PJAK: İran’da özgürlük talebine kurşunla yanıt veriliyor

PJAK, uluslararası kurumları bu katliamlar karşısında sessiz kalmamaya ve acil somut adımlar atmaya çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), İran’da süren protestolara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. PJAK, İran rejiminin devam eden gösterilere karşı doğrudan katliam emri verdiğini ifade ederken, halkın ayaklanmasının ülke genelinde kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

PJAK, İran’ın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar pek çok kentte sokakların özgürlük talep eden halk ile baskıcı güvenlik güçleri arasında açık bir çatışma alanına dönüştüğünü kaydetti. Parti, protestoların büyüyen dalgasının rejimi çaresiz ve şaşkın bıraktığını, buna rağmen İslam Cumhuriyeti yöneticilerinin baskı ve şiddet politikalarında ısrar ettiğini dile getirdi. PJAK’a göre bu tutum, halkın öfkesini ve direncini daha da güçlendirdi; demokratik ve devrimci ayaklanmalar rejimi adım adım çöküşe sürüklüyor.

"Haber akışını engellenmek istiyorlar"

Açıklamada, rejimin yıkımın eşiğinde olduğunu gördüğü için İran halkını yok etmeyi hedefleyen bir karar aldığı belirtildi.

PJAK, hükümetin bu katliamları dünyadan gizlemek amacıyla interneti ve telefon hatlarını kestiğini, böylece dışarıya bilgi akışını tamamen engellemek istediğini ifade etti. Parti, İran ile dünya arasındaki iletişim kesilse bile halkın özgürlük sesinin susturulamayacağını vurguladı.

PJAK, dış dünyaya ulaşan sınırlı bilgilerin dahi baskıcı güçlerin birçok şehir ve bölgede sivillere karşı hafif ve ağır silahlar kullandığını ortaya koyduğunu açıkladı. Yayınlanan görüntülerin, güvenlik güçlerinin protestoculara ve isyancılara karşı son derece sert ve vahşi saldırılar düzenlediğini gösterdiğini belirten PJAK, bu eylemleri insanlığa karşı işlenmiş suçlar olarak nitelendirdi ve sorumluluğun doğrudan İran’daki siyasi liderliğe ait olduğunu söyledi.

Parti, Tahran, Karaj, İsfahan, Horasan, Lorestan ile Kürdistan’ın İlam, Kermaşan, Şabad, Gilan-e Gharb, Kamyaran, Salmas ve Hoy gibi birçok bölgesinde güvenlik güçlerinin halka doğrudan ateş açtığını ve çok sayıda sivili öldürdüğünü dile getirdi. PJAK, İran’ın bugün ateşin, ayaklanmanın ve kanın hâkim olduğu bir ülkeye dönüştüğünü ifade ederek, rejimin bu katliamları daha da genişletebileceği uyarısında bulundu.

Açıklamanın sonunda PJAK, İslam Cumhuriyeti rejiminin barbarca ve insanlık dışı uygulamalarını sert biçimde kınadı. Parti, İran genelinde özgürlük isteyen halkı desteklemek için tüm imkânlarını seferber edeceğini duyurdu.

PJAK, uluslararası kurumları bu katliamlar karşısında sessiz kalmamaya ve acil somut adımlar atmaya çağırdı, yurt dışında yaşayan İranlıları, özgürlük yanlısı tüm kesimleri ve vicdan sahibi herkesi İran halkının sesi olmaya davet etti.

Gençlerin ve kadınların baskıcı yönetime karşı gösterdiği azim, irade ve büyük fedakârlığın, İran halkının demokratik protestolarını mutlaka başarıya ulaştıracağını ve bu topraklarda özgürlüğün doğacağını ifade etti.

İran İran protestoları PJAK
İran’da Aralık Protestoları: Ölümler, gözaltılar ve açıklamalar
Bugün 17:04
/haber/iranda-aralik-protestolari-olumler-gozaltilar-ve-aciklamalar-315514
İran karartma altında: İnternet kesintisi 90 saattir sürüyor
Bugün 14:20
/haber/iran-karartma-altinda-internet-kesintisi-90-saattir-suruyor-315506
İran’daki Aralık Protestoları’nda ölenlerin sayısı 65’e yükseldi
10 Ocak 2026
/haber/irandaki-aralik-protestolarinda-olenlerin-sayisi-65e-yukseldi-315463
“Suriye’de translara saldıran çetelerin bugün Kürtlere saldırması tesadüf değil”
9 Ocak 2026
/haber/suriyede-translara-saldiran-cetelerin-bugun-kurtlere-saldirmasi-tesaduf-degil-315431
İran: Protestolar tırmanırken rejim hava sahasını kapattı, interneti kesti
9 Ocak 2026
/haber/iran-protestolar-tirmanirken-rejim-hava-sahasini-kapatti-interneti-kesti-315408
İran: Protestoları "yabancı söylemler"e bağlayan asker ve yargıçlar halkı "el kesmek"le tehdit ediyor
7 Ocak 2026
/haber/iran-protestolari-yabanci-soylemler-e-baglayan-asker-ve-yargiclar-halki-el-kesmek-le-tehdit-ediyor-315355
TJA'dan İran çağrısı: Özgürlük talebi bastırılarak değil hak temelli ele alınmalı
7 Ocak 2026
/haber/tja-dan-iran-cagrisi-ozgurluk-talebi-bastirilarak-degil-hak-temelli-ele-alinmali-315332
İran'da gösteriler büyüyerek sürüyor
7 Ocak 2026
/haber/iran-da-gosteriler-buyuyerek-suruyor-315324
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
