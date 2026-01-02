ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 02.01.2026 15:52 2 Ocak 2026 15:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.01.2026 16:09 2 Ocak 2026 16:09
Okuma Okuma:  3 dakika

PJAK’tan İran açıklaması: Diktatörlüğe karşı demokratik girişimleri destekliyoruz

“Ne kadar birleşik olursak, kaderimiz de o kadar renkli ve birleşik bir mücadeleye bağlanır.”

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
PJAK’tan İran açıklaması: Diktatörlüğe karşı demokratik girişimleri destekliyoruz
İran’da altıncı gününe giren protestolardan bir kare, (Fotoğraf: Shafaq News)

Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) Meclisi, ulusal para biriminin döviz kurları karşısında hızla değer kaybetmesi ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle İran’da altıncı gününe giren protestolara ilişkin açıklama yaptı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, İran İslam Cumhuriyeti’nin, neredeyse yarım asır boyunca şiddet politikalarıyla İran’daki tüm toplulukları birbirinden ayırdığına dikkat çekilen açıklamada, özetle şöyle dendi:

“İran Cumhuriyeti, tüm İran servetini talan etmesi, bunu savaş için kullanması, diğer ülkelerdeki radikal grupları desteklemek için kullanması nedeniyle İran’daki ekonomik krizlerin kaynağı olmuştur. Her türlü tutum, mücadele ve halk ayaklanması, bu hareketsiz ve kriz içindeki durumda, baskı ve zulme maruz kalan İran toplumunun tüm kesimlerinin sesini duyurmasını sağlar. 

“Krizlerden çıkış ve sorunların çözümü için başka bir yol yoktur; tek yol birlik ve birbirine bağlılıktır. Bu, ‘Jin, Jiyan, Azadî’ Devrimi’nin devamıdır. Ne kadar birleşik olursak, kaderimiz de o kadar renkli ve birleşik bir mücadeleye bağlanır. PJAK olarak, temel felsefemiz ‘Jin, Jiyan, Azadî’dir; biz çok renkliyiz ve diktatörlüğe karşı tüm demokratik girişimleri destekliyor, dikkatleri şu noktalara çekiyoruz: İslam Cumhuriyeti’nin halkın meşru taleplerini susturma girişimleri sonuçsuz kalacaktır. Bilinmelidir ki, halkın mücadelesi ve iradesi sayesinde iktidar, halk devriminin sesini duymuştur ve halkın taleplerine boyun eğmek dışında hiçbir çözümü yoktur.

“Özgür bir yaşamı garanti altına alan ve kazanımları koruyan şey, kadın özgürlüğü mücadelesidir. Kadınlar, üniversite öğrencileri ve öğrenciler hem lider hem de devrimin gücüdür. Biz, İran halklarının ‘Jin, Jiyan, Azadî Devrimi’ni, demokrasi ve özgür yaşam için nihai tercihleri olarak benimsediğine inanıyoruz. İran halkının özgürlük yürüyüşü, demokratik birlik içinde başarıya ulaşacaktır.”

İran’daki protestolar

İran’da ekonomik kriz ve düşen yaşam standartlarına karşı 28 Aralık Pazar günü Tahran Kapalı Çarşı’da başlayan protestolar; Meşhed, Kerec, Keşm, Melard, Kirman, Hemedan ve Şiraz başta olmak üzere birçok kente yayıldı.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, “Protestoları, krizleri ve zorlukları görüyoruz, duyuyoruz ve resmî olarak tanıyoruz,” dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kötü niyetli çevreler ve örgütlü akımlar, halkın her türlü talep ve protestosunu, sahadaki eğitimli unsurlarını kullanarak kargaşa ve şiddete dönüştürmek istiyor,” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ülkedeki mevcut sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu belirterek yetkililere ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları çağrısında bulundu.

Protestolar sırasında ülke genelinde 100’den fazla kişi gözaltına alındı; 1’i çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün raporuna göre, protestolarda 14 Kürt, 7 Lor, 7 kadın ve 2 çocuk tutuklandı. Raporda, tutuklanan 29 kişinin nereye götürüldüğünün bilinmediği ve avukat ile aileleriyle görüştürülmedikleri belirtildi.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025’te de 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis yaralanmıştı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
PJAK iran'daki protestolar Mesud Pezeşkiyan jin jiyan azadî Mahsa Amînî
bu haberin uzantıları
Trump’tan İran’a müdahale ‘uyarısı’
Bugün 15:08
/haber/trumptan-irana-mudahale-uyarisi-315169
ilgili haberler
İRAN'DA ÇATIŞMA SERTLEŞİYOR
İran: Beşinci günde protestolar yayılırken can kaybı haberleri geliyor
1 Ocak 2026
/haber/iran-besinci-gunde-protestolar-yayilirken-can-kaybi-haberleri-geliyor-315129
İran Cumhurbaşkanı: İnsanlar memnun değilse, bizim hatamız
1 Ocak 2026
/haber/iran-cumhurbaskani-insanlar-memnun-degilse-bizim-hatamiz-315123
İran: Protestolar dördüncü günde tüm ülkeye yayılıyor
1 Ocak 2026
/haber/iran-protestolar-dorduncu-gunde-tum-ulkeye-yayiliyor-315110
ÇARŞI KEPENK İNDİRDİ
İran'da "geçim krizi" işçi, esnaf ve öğrencileri eyleme geçirdi
30 Aralık 2025
/haber/iran-da-gecim-krizi-isci-esnaf-ve-ogrencileri-eyleme-gecirdi-315088
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Trump’tan İran’a müdahale ‘uyarısı’
Bugün 15:08
/haber/trumptan-irana-mudahale-uyarisi-315169
ilgili haberler
İRAN'DA ÇATIŞMA SERTLEŞİYOR
İran: Beşinci günde protestolar yayılırken can kaybı haberleri geliyor
1 Ocak 2026
/haber/iran-besinci-gunde-protestolar-yayilirken-can-kaybi-haberleri-geliyor-315129
İran Cumhurbaşkanı: İnsanlar memnun değilse, bizim hatamız
1 Ocak 2026
/haber/iran-cumhurbaskani-insanlar-memnun-degilse-bizim-hatamiz-315123
İran: Protestolar dördüncü günde tüm ülkeye yayılıyor
1 Ocak 2026
/haber/iran-protestolar-dorduncu-gunde-tum-ulkeye-yayiliyor-315110
ÇARŞI KEPENK İNDİRDİ
İran'da "geçim krizi" işçi, esnaf ve öğrencileri eyleme geçirdi
30 Aralık 2025
/haber/iran-da-gecim-krizi-isci-esnaf-ve-ogrencileri-eyleme-gecirdi-315088
Sayfa Başına Git