PJAK’tan İran açıklaması: Diktatörlüğe karşı demokratik girişimleri destekliyoruz

Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) Meclisi, ulusal para biriminin döviz kurları karşısında hızla değer kaybetmesi ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle İran’da altıncı gününe giren protestolara ilişkin açıklama yaptı.
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, İran İslam Cumhuriyeti’nin, neredeyse yarım asır boyunca şiddet politikalarıyla İran’daki tüm toplulukları birbirinden ayırdığına dikkat çekilen açıklamada, özetle şöyle dendi:
“İran Cumhuriyeti, tüm İran servetini talan etmesi, bunu savaş için kullanması, diğer ülkelerdeki radikal grupları desteklemek için kullanması nedeniyle İran’daki ekonomik krizlerin kaynağı olmuştur. Her türlü tutum, mücadele ve halk ayaklanması, bu hareketsiz ve kriz içindeki durumda, baskı ve zulme maruz kalan İran toplumunun tüm kesimlerinin sesini duyurmasını sağlar.
“Krizlerden çıkış ve sorunların çözümü için başka bir yol yoktur; tek yol birlik ve birbirine bağlılıktır. Bu, ‘Jin, Jiyan, Azadî’ Devrimi’nin devamıdır. Ne kadar birleşik olursak, kaderimiz de o kadar renkli ve birleşik bir mücadeleye bağlanır. PJAK olarak, temel felsefemiz ‘Jin, Jiyan, Azadî’dir; biz çok renkliyiz ve diktatörlüğe karşı tüm demokratik girişimleri destekliyor, dikkatleri şu noktalara çekiyoruz: İslam Cumhuriyeti’nin halkın meşru taleplerini susturma girişimleri sonuçsuz kalacaktır. Bilinmelidir ki, halkın mücadelesi ve iradesi sayesinde iktidar, halk devriminin sesini duymuştur ve halkın taleplerine boyun eğmek dışında hiçbir çözümü yoktur.
“Özgür bir yaşamı garanti altına alan ve kazanımları koruyan şey, kadın özgürlüğü mücadelesidir. Kadınlar, üniversite öğrencileri ve öğrenciler hem lider hem de devrimin gücüdür. Biz, İran halklarının ‘Jin, Jiyan, Azadî Devrimi’ni, demokrasi ve özgür yaşam için nihai tercihleri olarak benimsediğine inanıyoruz. İran halkının özgürlük yürüyüşü, demokratik birlik içinde başarıya ulaşacaktır.”
İran’daki protestolar
İran’da ekonomik kriz ve düşen yaşam standartlarına karşı 28 Aralık Pazar günü Tahran Kapalı Çarşı’da başlayan protestolar; Meşhed, Kerec, Keşm, Melard, Kirman, Hemedan ve Şiraz başta olmak üzere birçok kente yayıldı.
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, “Protestoları, krizleri ve zorlukları görüyoruz, duyuyoruz ve resmî olarak tanıyoruz,” dedi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kötü niyetli çevreler ve örgütlü akımlar, halkın her türlü talep ve protestosunu, sahadaki eğitimli unsurlarını kullanarak kargaşa ve şiddete dönüştürmek istiyor,” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ülkedeki mevcut sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu belirterek yetkililere ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları çağrısında bulundu.
Protestolar sırasında ülke genelinde 100’den fazla kişi gözaltına alındı; 1’i çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.
Hengaw İnsan Hakları Örgütü’nün raporuna göre, protestolarda 14 Kürt, 7 Lor, 7 kadın ve 2 çocuk tutuklandı. Raporda, tutuklanan 29 kişinin nereye götürüldüğünün bilinmediği ve avukat ile aileleriyle görüştürülmedikleri belirtildi.
Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık 2025’te de 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis yaralanmıştı. (TY)