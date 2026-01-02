PJAK’tan İran açıklaması: Diktatörlüğe karşı demokratik girişimleri destekliyoruz

Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) Meclisi, ulusal para biriminin döviz kurları karşısında hızla değer kaybetmesi ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle İran’da altıncı gününe giren protestolara ilişkin açıklama yaptı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, İran İslam Cumhuriyeti’nin, neredeyse yarım asır boyunca şiddet politikalarıyla İran’daki tüm toplulukları birbirinden ayırdığına dikkat çekilen açıklamada, özetle şöyle dendi:

“İran Cumhuriyeti, tüm İran servetini talan etmesi, bunu savaş için kullanması, diğer ülkelerdeki radikal grupları desteklemek için kullanması nedeniyle İran’daki ekonomik krizlerin kaynağı olmuştur. Her türlü tutum, mücadele ve halk ayaklanması, bu hareketsiz ve kriz içindeki durumda, baskı ve zulme maruz kalan İran toplumunun tüm kesimlerinin sesini duyurmasını sağlar.

“Krizlerden çıkış ve sorunların çözümü için başka bir yol yoktur; tek yol birlik ve birbirine bağlılıktır. Bu, ‘Jin, Jiyan, Azadî’ Devrimi’nin devamıdır. Ne kadar birleşik olursak, kaderimiz de o kadar renkli ve birleşik bir mücadeleye bağlanır. PJAK olarak, temel felsefemiz ‘Jin, Jiyan, Azadî’dir; biz çok renkliyiz ve diktatörlüğe karşı tüm demokratik girişimleri destekliyor, dikkatleri şu noktalara çekiyoruz: İslam Cumhuriyeti’nin halkın meşru taleplerini susturma girişimleri sonuçsuz kalacaktır. Bilinmelidir ki, halkın mücadelesi ve iradesi sayesinde iktidar, halk devriminin sesini duymuştur ve halkın taleplerine boyun eğmek dışında hiçbir çözümü yoktur.

“Özgür bir yaşamı garanti altına alan ve kazanımları koruyan şey, kadın özgürlüğü mücadelesidir. Kadınlar, üniversite öğrencileri ve öğrenciler hem lider hem de devrimin gücüdür. Biz, İran halklarının ‘Jin, Jiyan, Azadî Devrimi’ni, demokrasi ve özgür yaşam için nihai tercihleri olarak benimsediğine inanıyoruz. İran halkının özgürlük yürüyüşü, demokratik birlik içinde başarıya ulaşacaktır.”