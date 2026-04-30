HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.04.2026 14:51 30 Nisan 2026 14:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.04.2026 14:58 30 Nisan 2026 14:58
Okuma Okuma:  2 dakika

Petrol ve gaz fiyatlarındaki ani artışların Türkiye’ye faturası 3 milyar dolar

Petrol ve doğalgaz fiyatlarında İran savaşının ilk 60 gününde yaşanan artış, Türkiye’ye 3 milyar dolara yakın ek maliyet çıkardı. 350 Türkiye, fosil yakıtlara bağımlılığın hem enerji güvenliğini hem de vatandaşın bütçesini tehdit ettiğini belirterek adil enerji dönüşümü çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

İklim değişikliğiyle mücadele alanında çalışan 350.org’un güncel verilerine göre, İran savaşının ilk 60 gününde yaşanan petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki ani artış, Türkiye’ye fazladan 3 milyar dolarlık (2,96 milyar dolar – 3,12 milyar dolar) bir ekonomik yük getirdi.

Konu hakkında 350 Türkiye, Değişim Elçileri Antalya’yla birlikte Antalya’da bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

350 Türkiye adına konuşan Ege Tok, Türkiye’nin dışa bağımlı bir fosil yakıt ithalatçısı olduğunu hatırlatarak, bu durumun hem uluslararası krizlerde ciddi bir enerji güvenliği sorunu yarattığını hem de devasa bir bütçe açığına yol açtığını belirtti.

Fosil yakıtların artık sadece iklim için değil, doğrudan vatandaşın cebi için de bir tehdit olduğunu ifade eden Tok, “Halkın sırtına yüklenen bu ağır ekonomik maliyeti bitirmenin tek yolu, fosil yakıtlara olan bağımlılığı terk etmek ve adil bir enerji dönüşümünü başlatmaktır” dedi.

Ege Tok, petrol ve doğalgaz şirketlerinin savaşın ilk iki ayında 150 milyar dolardan fazla kâr elde ettiğini de ekleyen, “Savaşın bedelini halklar öderken, kirleticilerin bu krizden rekor kârlarla çıkması kabul edilemez” diye konuştu.

Fosil yakıtlar mutfaktaki yangını büyütüyor

Değişim Elçileri Antalya’dan Eylül Yaşar ise yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 31. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi’ne (COP31) ev sahipliği yapacak olmasının, ülkenin enerji politikalarında değişim başlatmak için kritik bir fırsat olduğunu belirtti:

“Yaşadığımız kriz, fosil yakıtlara dayalı sistemimizin ne kadar kırılgan olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Bu sadece bir enerji krizi değil, aynı zamanda siyasi bir tercihtir. COP31’e başkanlık yapmaya hazırlanan Türkiye, hem iklim değişikliğiyle mücadele etmek hem de mutfaklarımızdaki yangını dindirmek için başta kömür olmak üzere fosil yakıtlardan çıkışa yönelik somut bir yol haritası oluşturmalıdır. Ya fosil yakıtların yarattığı bu fiyat şoklarına mahkûm kalmaya devam edeceğiz ya da güneşimizle, rüzgârımızla kendi enerji bağımsızlığımızı inşa edeceğiz.”

Öte yandan yine 350.org’nin verilerine göre küresel çapta hızla artan petrol ve doğal gaz fiyatlarının 2026 yılı sonuna kadar dünya ekonomisine 600 milyar dolar ile 1 trilyon doların üzerinde bir maliyeti olabilir.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
