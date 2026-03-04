ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 04.03.2026 10:15
 SG: Son Güncelleme: 04.03.2026 10:38
Okuma Okuma:  2 dakika

Petrol fiyatları ABD-İsrail’in İran saldırılarıyla yükselişte

Küresel petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birinin gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı'nın kapatılması brent petrolün varilini 84 dolara çıkarttı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Petrol fiyatları ABD-İsrail’in İran saldırılarıyla yükselişte
Fotoğraf: Dreamstime

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84 dolardan işlem görüyor.

Dün 84,33 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,37 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,79 artışla 82,61 dolar oldu. 10.00 itibariyle de 84 dolara kadar yükseldi. Aralık 2025'te brent petrol 60 dolar seviyesindeydi.

Grafik: tradingview.com

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyata ilişkin arz endişelerini artırması, bölgedeki üretim ve ihracatı aksatmasıyla yukarı yönlü seyrini koruyor.

ABD ve İsrail'in, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından, İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 2 Mart gecesi yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine izin verilmeyeceğini, geçiş yapmaya çalışan gemilerin hedef alınacağını bildirmişti.

Küresel petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birinin gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı'na ilişkin bu açıklama, küresel enerji tedarikine yönelik endişeleri artırarak piyasalarda sert fiyat hareketlerine yol açtı.

Irak Petrol Bakanlığı da dün İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından Basra'daki Rumeyle sahasında petrol üretimini durdurma kararı aldığını duyurdu.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump dün Körfez'den geçen tüm deniz ticaretinin özellikle de enerjinin finansal güvenliği için çok makul bir bedelle siyasi risk sigortası ve teminat sağlanması talimatı verdiğini, gerekirse ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacağını açıkladı.

Orta Doğu'daki çatışmaların küresel ticareti olumsuz etkileyebileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artırabileceği yönündeki endişeler de piyasaların odağında yer alıyor.

Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu körükleyebileceğini ve tarifelerden kaynaklanan fiyat artışlarına karşı temkinli olan ABD Merkez Bankasının (Fed) politika kararlarını daha da zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Orta Doğu'daki çatışmanın enflasyon üzerindeki etkisini değerlendirmek için henüz erken olduğunu ifade ederken, New York Fed Başkanı John Williams ise enflasyonun yavaşlaması halinde ek faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini belirtti.

(HA)

