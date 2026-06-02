Pervin Buldanê fotografa xwe û Selahattin Demirtaş a nû parve kir
“Bila kes baweriyê bi fotografên ku bi hişê çêkirî tên sazkirin, nehîne. Silav û rêz.”
Endama Şandeya Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Parti) Pervin Buldan, fotografekî xwe û Hevserokê Giştî yê berê yê Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) Selahattin Demirtaş parve kir.
Buldanê di parvekirina xwe ya li ser hesabê medyaya civakî de weha got:
“Fotografên ku di serdana min a herî dawî ya ji bo Selahattin Demirtaşê xoşewîst de me kişandibûn, nû gihîştin ber destê min. Bila kes baweriyê bi fotografên ku bi hişê çêkirî tên sazkirin, nehîne”
Sevgili Selahattin Demirtaş’ı en son ziyaretimde çektirdiğimiz fotoğrafları yeni elime ulaştı. Yapay zeka fotoğraflarına kimse itibar etmesin. Selam ve saygılar. pic.twitter.com/nUW2InkZQ9— Pervin BULDAN (@PervinBuldan) June 2, 2026
Selahattîn Demirtaş 10 sal in di Girtîgeha Girtî ya Tîpa F a Edirneyê de tê ragirtin. Herî dawî sala par (2025) fotografekî Demîrtaş parve bûbû.
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.