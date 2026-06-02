DW: Dîroka Weşanê: 02.06.2026 16:05 2 Hezîran 2026 16:05
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 02.06.2026 16:09 2 Hezîran 2026 16:09
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Pervin Buldanê fotografa xwe û Selahattin Demirtaş a nû parve kir

“Bila kes baweriyê bi fotografên ku bi hişê çêkirî tên sazkirin, nehîne. Silav û rêz.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Endama Şandeya Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Parti) Pervin Buldan, fotografekî xwe û Hevserokê Giştî yê berê yê Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) Selahattin Demirtaş parve kir.

Buldanê di parvekirina xwe ya li ser hesabê medyaya civakî de weha got:

“Fotografên ku di serdana min a herî dawî ya ji bo Selahattin Demirtaşê xoşewîst de me kişandibûn, nû gihîştin ber destê min. Bila kes baweriyê bi fotografên ku bi hişê çêkirî tên sazkirin, nehîne”

Selahattîn Demirtaş 10 sal in di Girtîgeha Girtî ya Tîpa F a Edirneyê de tê ragirtin. Herî dawî sala par (2025) fotografekî Demîrtaş parve bûbû.
Cihê Nûçeyê
Stenbol
Pervîn Bûldan selahattîn demîrtaş
