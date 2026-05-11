TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ÇAND Û HUNER
DW: Dîroka Weşanê: 11.05.2026 15:02 11 Gulan 2026 15:02
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 11.05.2026 15:10 11 Gulan 2026 15:10
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Paixê piştî 'Kurmancî Here Gulê' straneke nû belav kir

Paix berhema xwe ya nû ya bi navê “Zindan û Jiyan” weşand.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Paixê piştî 'Kurmancî Here Gulê' straneke nû belav kir
Fotograf: Ji klîba nû ya Paixê ya bi navê “Zindan û Jiyan” dîmenek. Fotograf: Rûdaw

Çêkerê naverokan Paix bi projeyên xwe yên muzîka Kurdî yên ku bi teknolojiya hişê çêkirî (AI) amade dike balê dikişîne. Paix berhema xwe ya nû ya bi navê “Zindan û Jiyan” gihand hezkiriyên muzîkê.

Hunermenda sîber a bi navê “Hîva” ya ku bi hişê çêkirî hatiye afirandin, berê strana “Kurmancî Here Gulê” gotibû. Projeyê bi vê stranê li ser medyaya civakî xwe gihandibû bi milyonan kesan û bi taybetî di nav ciwanên Kurd de dengekî mezin vedabû.

Di projeya ku Paix çêkiriye de hunermenda dîjîtal a bi navê “Hîva” bi teknolojiya hişê çêkirî hatiye afirandin. Stranên ku bi zaravaya Kurmancî ya Kurdî tên gotin di demeke kurt de li ser platformên medyaya civakî belav bûn û gihîştin gelek guhdaran. Bi taybetî strana “Kurmancî Here Gulê” ji aliyê gelek bikarhêneran ve hat parvekirin û li welatên cuda jî bal kişand.

Berhema nû: “Zindan û Jiyan”

Xebata nû ya projeyê “PAIX x HÎVA - Zindan û Jiyan” jî li ser platformên dîjîtal hat weşandin. Ji bo vê berhema Kurmancî ya ku bi hişê çêkirî hatiye gotin klîbeke taybet jî hat amadekirin. Di klîbê de dîmenên sînematîk û efektên dîjîtal balê dikişînin. Demên dawiyê projeyên muzîkê yên bi piştgiriya hişê çêkirî wekî hemû cîhanê di nav derdorên muzîka Kurdî de jî bûn mijara nîqaşê.

(AY)

*Çavkanî: Rûdaw

Cihê Nûçeyê
Stenbol
hişê çêkirî muzîka Kurdî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê