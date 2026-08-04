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YT: Yayın Tarihi: 04.08.2026 22:57 4 Ağustos 2026 22:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.08.2026 23:43 4 Ağustos 2026 23:43
Okuma Okuma:  2 dakika

MUHİTTİN BÖCEK'İN ETKİN PİŞMANLIĞI

Özgür Özel'e Ankara C. Başsavcılığından yeni dokunulmazlık fezlekesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında CHP yönetimindeyken "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırladığı fezlekeler Adalet Bakanlığına iletildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Özel'e Ankara C. Başsavcılığından yeni dokunulmazlık fezlekesi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel/Fotoğraf: Instagram, @muhittinbocek
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla hazırlanan fezlekeleri Adalet Bakanlığına gönderdi. Soruşturma, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten CHP'nin 2023 kurultayında Aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu çeşitli kişilerden maddi menfaat sağlandığı iddialarına dayanıyor. Veli Ağbaba'nın bu süreçlerde aracılık ettiği ve belediye ihaleleriyle bağlantılı menfaat temin ettiği iddia ediliyor. Soruşturmanın temeli, yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen baba-oğul Böcek'in savcılığa verdiği ifadelere dayanıyor. Fezlekeler, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle TBMM'ye sevk edilecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya milletvekili Veli Ağbaba'yı CHP yöneticisi sıfatıyla  Türk Ceza Kanunu'nun 252. Maddesi'nde düzenlenen "zincirleme şekilde rüşvet almak"la suçlayan fezlekeleri Adalet Bakanlığına gönderdiğini açıkladı. 

Savcılığın açıklamasına göre soruşturma, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten, ayrıca CHP'nin 2023 kurultayı ile bazı yerel seçim süreçlerinde çeşitli kişilerden maddi menfaat sağlandığı iddialarına dayanıyor.

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 Savcılık, Veli Ağbaba'nın da bu süreçlerde aracılık ettiği ve bazı belediye ihaleleriyle bağlantılı menfaat temin ettiği iddiasını fezlekeye dahil etti. Hazırlanan fezlekeler, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle Adalet Bakanlığına gönderildi. Bakanlığın incelemesinin ardından dosyaların TBMM Başkanlığına sevk edilmesi bekleniyor. Fezlekeler daha sonra Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu ile Genel Kurulda görüşülecek.

Arka plan

Soruşturmanın dayanağını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla verdikleri ifadeler oluşturuyor.

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Baba ve oğul Böcek, haklarındaki suçlamaların bir bölümünü kabul ederek savcılıkla iş birliği yapmış, ifadelerinde CHP'nin kurultay ve aday belirleme süreçlerine ilişkin çeşitli iddialarda bulunmuşlardı. Savcılık Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki fezlekeyi de bu beyanlar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında hazırladı.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara-İstanbul-Antalya
İBB operasyonu muhittin böcek antalya büyükşehir belediyesi veli ağbaba
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