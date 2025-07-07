Tutuklanan Antalya BB Başkanı Böcek görevden uzaklaştırıldı

Antalya’da "yolsuzluk" adı altında sürdürülen operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra dün tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bugün İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Böcek'le birlikte görevden uzaklaştırılan CHP'li belediye başkanlarının sayısı 13'e yükseldi.

Böcek'in tutuklanması

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce İstanbul'daki başka bir dosyada tutuklu yargılanırken tahliye edilen iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun ifadeleri ile iki ayrı rüşvet eylemine ilişkin somut delillere ulaşıldığını iddia etti.

Böcek, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 5 Temmuz'da tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı: "Böcek'i görevden uzaklaştırdık"

Bugün İçişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında 'rüşvet alma’ suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.” denildi.

Böcek: "Bugünler de geçecek"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Antalyalılara "başınızı öne eğdirecek hiçbir olayın içinde olmadım" diye seslendi.

“Sevgili Antalyalılar, Siyasi hayatım boyunca sizi üzecek, başınızı öne eğdirecek hiçbir olayın içinde olmadım. İtirafçı ve iftiracıların sözünün geçtiği bugünler de geçecek... İlahi adalet er ya da geç tecelli edecek... Sizleri çok seviyorum.”

Hangi CHP'li başkanlar "görevden uzaklaştırıldı"

CHP'li belediyelere yürütülen soruşturmalar kapsamında, şimdiye kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklanmalarının ardından görevden uzaklaştırıldı.

Görevden uzaklaştırma mevzuat kapsamında geçici bir önlem. Bir hukuki soruşturma veya kovuşturma süreciyle bağlantılı olarak uygulanıyor. İçişleri Bakanınca, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca gerçekleştiriliyor. Görevden uzaklaştırılan başkan, yargılama sonucu beraat ederse göreve geri dönebiliyor.

(AEK)