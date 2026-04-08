HABER
YT: Yayın Tarihi: 08.04.2026 08:34 8 Nisan 2026 08:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.04.2026 08:37 8 Nisan 2026 08:37
Özelleştirme politikaları: 8 ilde 15 taşınmaz satışa çıkarıldı

İhale şartnamesi bedelleri 5 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyor. Geçici teminat tutarları 1 milyon lira ile 50 milyon lira arasında yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi 8 ilde yer alan 15 taşınmazı satış kapsamına aldı. Karar Resmi Gazete’de yer aldı.

Ankara’nın Çankaya ve Beypazarı, Çorum’un merkez, İstanbul’un Şile ve Eyüpsultan, Van’ın Tuşba, Aydın’ın Didim, Sakarya’nın Arifiye, İzmir’in Aliağa ile Antalya’nın Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan taşınmazlar satış listesine girdi.

AA'nın haberine gre, ihale şartnamesi bedelleri 5 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyor. Geçici teminat tutarları 1 milyon lira ile 50 milyon lira arasında yer alıyor.

Son teklif tarihleri bölgelere göre ayrıldı. Ankara, Çorum, İstanbul Şile ve Van için 28 Nisan, Aydın için 29 Nisan, Sakarya, İzmir ve İstanbul Eyüpsultan için 30 Nisan, Antalya için 6 Mayıs tarihleri belirlendi.

İdare ihaleleri pazarlık yöntemiyle düzenleyecek. Süreçte kapalı zarfla teklifler alınacak, ardından görüşmeler yapılacak. Son aşamada açık artırma ile kazanan belirlenecek.

İhaleye katılmak isteyenler teklif dosyalarını Ankara’daki Özelleştirme İdaresi adresine son gün saat 18.00’e kadar elden teslim edecek.

(EMK)

özelleştirme özelleştirme idaresi başkanlığı ormanların özelleştirilmesi köprü ve otoyolların özelleştirilmesi
