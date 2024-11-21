Çayırhan’da direnişin 24 saati geride kaldı: İşçiler özelleştirmeye karşı

Ankara Nallıhan’da özelleştirme ihalesine karşı çıkan Çayırhan Termik Santrali ve maden sahası işçileri eylemlerini sürdürüyor. Özelleştirme kararının geri çekilmesi talebiyle kendilerini madene kapatan yaklaşık 500 işçi geceyi 300 metre derinlikte geçirdi.

bianet’e bilgi veren Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden İş) Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, aradan geçen 24 saatte bir olumsuzluk yaşanmadığı bilgisini verdi. Diğer işçiler ile madene kapanan işçilerin ailelerinin yüzeyde beklediğini kaydetti. Eylemin kısa sürede sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ile emek ve meslek örgütlerinin desteğiyle büyüdüğünü kaydetti.

Kocabıyık işçilerin iki gün daha yeraltında eylem yapacaklarını, sonuç alınmazsa açlık grevine gideceklerini duyurdu. “Beklentimiz buranın özelleştirilmemesi” dedi.

"İşçiler güvence istiyor"

Dün başlayan eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti Milletvekili İbrahim Akın, ESP Genel Başkanı Murat Çepni madene giderek destek verdi.

Bugünse CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Özelleştirme uygulamasına karşı direnen Çayırhan Termik Santralı işçisinin yanındayız. Türkiye'nin dört bir yanında emeğini savunmak için eylem yapan, direnen, greve çıkan tüm işçileri, mücadelelerinde asla yalnız bırakmayacağız" diye açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da işçilerin eylemine destek vermek için maden sahasını ziyaret etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparsan Bayraktar'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Yavaş şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız eylemlerine devam ediyorlar. Biz Ankara Büyükşehir, Nallıhan ve Beypazarı Belediyeleri olarak kendilerine bu eylemleri süresince destek olmaya devam ediyoruz.

Sayın Bakanla biraz önce yazıştım, önümüzdeki hafta buradaki temsilcileri kabul edeceğini, kömür üretimine son vermeyeceklerini bildirdi. Ben de bunu buradaki işçi arkadaşlara ilettim. Aynı zamanda buradaki arkadaşlarımız sadece işleri açısından güvence istediklerini belirtti.

İnşallah önümüzdeki hafta Sayın Bakanla görüşülüp uygun bir yol bulunur diye düşünüyorum. Bu kadar insanı kimse işsiz, ekmeksiz bırakmaz diye düşünüyorum. Bunlar işi bilen burada üretimi devam ettiren insanlar. Onarı işten çıkarıp bir başkasını yerlerine getirmek pek mantıklı bir şey değil."

Dervişoğlu: AKP 72 milyar dolarlık özelleştirme yaptı

Madene gelen bir başka isim de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ydu. Siyasetin yapay gündemlerle savrulduğunu, Türkiye’nin gerçekliğinin bugün burası olduğunu söyledi. İşçilerin haklarının gasp edildiğini söyleyen Dervişoğlu şöyle konuştu:

“Hükümet özelleştirme yapmak suretiyle milli varlıklarımızın elimizden çıkmasına vesile olabilecek adımlar atıyor. Özelleştirmelerin serbest bırakıldığı 1986 ile 2002 arasında sadece 8 milyar dolarlık bir özelleştirme yapılmıştı. Ama AKP işbaşına geldiği andan itibaren tespit ettiğimiz kadarıyla 72 milyar dolarlık özelleştirme yaptı.

Ülkemin değerlerinin yağmalanmasına izin veremem. Burada bir termik santral ve santrale ham madde sağlayan bir ocak var. Ocak 2000’de bir başka şirkete devredildi. Ancak bu bir iş devriydi, mülkiyet devri değildi. Şimdi bir mülk devri söz konusu.

Ayrıca ihale şartnamesinde işçilerin haklarının korunmadığına ve gözetilmediğine şahit oluyoruz. Bu işletmede 2’den fazla kişi çalışıyor. Burası özelleştirilirse işçilerin geleceklerinin ne olacağı belli değil. Özelleştirme gerçekleştirilirse işçilerin geleceğine dair herhangi bir talimat yok.

Mansur Yavaş, Bakan Bayraktar'la görüşmüş. Bakan işçilerin bir takım haklarının korunabileceğini söylemiş. Biz bakanın iyi niyetine işçilerimizin geleceğini kurban edemeyiz. Eğer bir düzenleme yapılacaksa öncelikle ihale şartnamesinin yeniden düzenlenmesi, işçilerin geleceğe dair hak ve hukukunun garanti altına alınması gerekir.”

Çayırhan Termik Santrali ve madeni Çayırhan Termik Santrali ve madeni kamu kaynaklarıyla kuruldu. Yapımına 1976’da başlandı, 1978’de bitti. Türkiye’nin özel sektöre devredilen ilk termik santrali. 1996’da Ciner Grubu’na ait Park Termik Elektrik Sanayii ve Ticaret A.Ş’ye ihale edildi. 30 Haziran 2020’de işletmesi yeniden devlete geçti. Ancak 12 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile santralin arazileri ve maden sahaları bir bütün olarak tekrar özelleştirme programına alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Eylül 2024’te ihale ilanı açtı. Özelleştirmeye ilişkin ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 200 bin lira, geçici teminat bedeli 150 milyon lira olarak belirlendi. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle ‘pazarlık’ usulüyle gerçekleştirilecek. Pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla ihale sonuçlandırılacak. Özelleştirilmesi halinde kamunun elektrik üretimi kurulu gücündeki payı yüzde 21’e gerileyecek. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025’e kadar sürmesi öngörülüyor. Santralin kapasitesi yıllık 4 bin 30 GMw. TMMOB Maden Mühendisleri Odası'na santralin özelleştirilmesi durumunda, kamunun elektrik üretimindeki payı yüzde 20'lere gerileyecek. Bir başka deyişle elektrik üretim ve dağıtımının neredeyse yüzde 80'i özelleştirilmiş olacak. İhale dosyasına göre santralde 751, maden sahasında da 1.393 kişi olmak üzere toplamda 2 bin 144 kişi çalışıyor.

(HA)